Wanda Nara no para con las indirectas y subió un video con una canción ¿dedicada a Mauro Icardi?

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi sigue siendo una especie de batalla mediática. Tanto la conductora de Bake Off Famosos como el futbolista de Galatasaray aprovechan cada ocasión para lanzarse indirectas. La mayor de las hermanas Nara le habría dedicado una canción al novio de la China Suárez.



En la misma semana en la que Wanda e Icardi comparecieron ante la justicia para avanzar en el proceso de divorcio, la mayor de las hermanas Nara celebró el cumpleaños de una de las hijas que tiene con el delantero del Galatasaray, Francesca. En un video que publicó a través de sus historias de Instagram, la modelo y empresaria exhibió una canción con una letra que muchos leyeron como una indirecta para Mauro.



En la grabación, Wanda Nara mostró a Francesca tomando mate mientras, de fondo, sonaba la canción "Cosas pendientes", del cantautor colombiano Maluma, cuya letra dice: "Al parecer, la baby no me olvidó, sigue pendiente". La canción, que habla de una relación con asuntos no resueltos, rápidamente fue interpretada como una provocación dirigida a Icardi. Fiel a su costumbre, Wanda generó especulaciones de todo tipo entre sus seguidores.





No es la primera vez que Wanda usa las redes para expresar sus sentimientos de manera sutil. En publicaciones previas, como una foto con su hija Isabella, también hizo referencia a la disputa legal que mantiene con el ex delantero de Inter de Milán. En alguna oportunidad, por ejemplo, hizo alusión a la tenencia de los menores, asunto que sigue siendo polémico debido a la negativa de Wanda a entregarle sus hijas a Icardi el 15 de enero, tal como estaba previsto. En aquel entonces, Nara alegó que ella aún no había cumplido los quince días de convivencia acordados entre los abogados de las partes.



Mauro Icardi parece jugar al mismo juego. El futbolista sigue compartiendo fotos con la China Suárez, su actual pareja, lo que alimenta aún más la tensión entre ambos. Recientemente quedó al descubierto que Icardi repite con la China Suárez los piropos que le decía a Wanda Nara. Las publicaciones en Instagram siguen siendo el medio elegido por Wanda y Mauro para enviar sus mensajes.

El cumpleaños de Francesa Icardi podría incrementar las tensiones entre Wanda y Mauro. Días atrás circuló la versión de que Icardi tiene un plan para arruinar la relación de Wanda con sus hijas. La novela del verano, por ahora, parece no tener fin.





La millonaria suma que tendría que pagar Wanda Nara por difundir chats privados

El escándalo que involucra a Wanda Nara y Mauro Icardi podría complicarse aún más ante una eventual demanda de Keita Baldé. El futbolista senegalés reclama una compensación económica millonaria, que podría superar los seis ceros, tras la divulgación de chats privados y comentarios discriminatorios por parte de Icardi.

Wanda Nara podría verse obligada a pagarle una fortuna a Keita Baldé. Fuente: Instagram @wanda_nara.

Baldé, quien fue vinculado sentimentalmente con Wanda, decidió llevar el caso a la justicia italiana en Milán, exigiendo protección frente a la exposición mediática y el daño a su imagen. Cabe señalar que los chats filtrados en los que Icardi se refiere despectivamente hacia su persona fueron difundidos por Nara.



El periodista de Mitre Juan Etchegoyen confirmó que la denuncia por daños, perjuicios y hostigamiento sistemático fue realizada por la ex pareja de Keita. El futbolista y su familia buscan distanciarse del llamado Wandagate.