"Tocada de cola a Wanda Nara" Descubren que Mauro Icardi repite los piropos antiguos con la China Suárez

La novela que involucra a Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara suma nuevos capítulos día tras día. A una semana de que el futbolista de Galatasaray y la actriz de Casi Ángeles blanquearan su relación, las versiones y rumores están a la orden del día. Los propios protagonistas alimentan el fuego mediático. Recientemente se conoció un inoportuno detalle de Icardi que habría hecho enojar a Wanda.

Cuando Mauro Icardi y la China Suárez blanquearon su noviazgo, uno y otro empezaron a dedicarse tiernos mensajes en las redes sociales. De hecho, en los últimos días la China publicó un video de Mauro Icardi en la que se ve al futbolista haciendo jueguitos con una pelota. En uno de esos intercambios, Icardi metió la pata.

Mauro Icardi provoca a Wanda Nara a través de sus posteos con la China. Fuente: Instagram @mauroicardi,

Mauro Icardi publicó una foto de la China Suárez acompañada de un tierno mensaje: "Mi luna llena". Este apodo, que el futbolista utilizó para referirse a su actual pareja, también lo había usado con Wanda Nara en el pasado, lo que generó rumores sobre las similitudes en sus relaciones.

La primera en advertir esta similitud fue la influencer Pochi de Gossipeame, quien compartió en su Instagram la foto en la que Icardi llama a Wanda Nara "mi luna llena" y la imagen en la que se refiere a la China Suárez con el mismo apodo.

"Es todo un montón y siento que, en cada imagen actual, hay una mojada de oreja a Wanda. No sé si la China es consciente o no de esto, tal vez ella también se está vengando de la exposición del Wandagate", opinó Pochi.

Pochi de Gossipeame advirtió que Icardi repite los elogios con Wanda y la China. Fuente: Instagram @pochidegossipeame.

"Lo único que me preocupa es que viendo los tiempos que manejó con Wanda, si acá ya hubo tatuaje, convivencia y ensamble en breve se viene la ‘bendi’ sí o sí. Todo esto si no se está gestando ya. Siento que esta peli ya me la vi", cerró la panelista.

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados en Europa

A la escandalosa separación de Wanda Nara y Mauro Icardi se le agregó una denuncia internacional: el futbolista senegalés Keita Baldé y su ex, Simona Gualtieri, han presentaron una denuncia contra Wanda e Icardi en Milán, Italia. La denuncia responde a la difusión de grabaciones que evidencian la relación extramatrimonial entre la conductora de Bake Off Famosos y el ex compañero en Inter de Milán del futbolista argentino.

Luego de que Wanda Nara reveló que le fue infiel a Icardi con un compañero, Simona Gualtieri, ex del tercero en cuestión, salió con los tapones de punto por haber involucrado a su marido en un escándalo mediático. Cabe señalar que, al momento del affaire entre Baldé y Wanda, Simona aún estaba en pareja con el jugador.

Gualtieri calificó a Nara e Icardi de “personas enfermas” y “sin escrúpulos” en declaraciones confirmadas por la productora del programa Desayuno Americano. La exmujer de Baldé, con quien comparte un hijo, manifestó su malestar por la exposición pública del caso.

"Cuando llegue el momento adecuado, esto se les va a terminar", afirmó Simona, sugiriendo que se tomarán medidas legales más contundentes en el futuro. La denuncia pone de manifiesto las tensiones generadas por la situación y subraya el impacto mediático que ha alcanzado la confesión de Wanda sobre su relación con Baldé.