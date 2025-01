Confirman el pase de Florencia de la V a C5N y en qué horario estará, tras su despido de "Intrusos"

Grandes cambios en la televisión después de una serie de pases televisivos que involucraron a las grandes figuras de los canales más vistos del país, como es el caso de Flor de la V. La conductora que fue desplazada repentinamente de "Intrusos" mira hacia el futuro, y esta semana quedó confirmada su llegada a C5N.

Así lo informó La Pavada, la sección de espectáculos de Diario Crónica, poniendo final a los rumores del desembarco de Flor de la V en C5N tras su partida de América. De acuerdo con la publicación, la conductora estará al frente de un nuevo programa informativo en el horario vespertino, desde las 14:00 a las 16:00 horas.

El cambio la deja en competencia casi directa con "Intrusos", que lleva adelante su temporada aniversario con 25 años al aire de América TV. A Florencia de la V la reemplazaron Adrián Pallares y Rodrigo Lussich, quienes realizaron su propio salto de El Trece al canal de Daniel Vila, acompañados por Andrea Taboada y Paula Varela.

El cambio de canal supone un nuevo desafío para la conductora, quien deberá adaptar su estilo a la línea editorial de C5N. En una reciente entrevista, dada antes de la confirmación de su pase, Flor de la V se mostró entusiasmada ante los rumores de su pase y sin mucha inquietud ante la idea de conducir un programa político.

"Me encantaría, me veo como María Laura Santillán", bromeó la actriz, antes de responder con más seriedad: "Lo único que quiero hacer es seguir trabajando. Que la gente siga con ese amor tan ferviente que tiene hacia mí". "Ahora miro para adelante, miro los nuevos proyectos. Estoy analizando porque la verdad todavía no sé que voy a hacer", cerró, enigmática.

Con la confirmación de su salto a C5N, comienza la especulación sobre quién estará acompañando a Flor de la V en su nuevo ciclo. Según comentó Ángel de Brito en su cuenta de Twitter (ahora X), la exconductora de "Intrusos" buscaría tentar a Marcela Tauro para dejar América y pasar con ella a la emisora informativa.

El pase con Jorge Rial y la competencia con Viviana Canosa: el nuevo panorama de Florencia de la V

Flor de la V se despidió entre lágrimas de "Intrusos". Foto: Captura América

Además de nuevos panelistas, Flor de la V tendrá nuevos aliados y nueva competencia en su programa de C5N. Según afirmó Ángel de Brito, la conductora realizará el pase con Jorge Rial, quien ya tiene consolidado su espacio en el canal con "Argenzuela" a partir de las 16:00 horas y recibiría la posta por parte de la mediática.

De igual manera, el nuevo horario la dejaría en competencia directa con el regreso a la televisión de Viviana Canosa. Tal como informó Laura Ufbal, Canosa ocupará el horario de las 14:30 que hoy llena "Cuestión de peso" con su nuevo magazine, y ambas lucharan cabeza a cabeza con "DDM" y el programa líder de la franja horaria, "Cortá por Lozano".