Confirmaron el panel de Intrusos y hay sorpresas: quiénes son los elegidos para acompañar a Adrián Pallares y Rodrigo Lussich

Antes de que finalice el 2024, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares confirmaban a través de sus respectivas redes sociales que dejaban El Trece para sumarse a un gran proyecto. Ese proyecto del que hablaban era nada más ni nada menos que la conducción de Intrusos 2025.

Los conductores hace poco ya firmaron oficialmente el contrato y se espera que arranquen en el mes de febrero la conducción del nuevo ciclo. Estas negociaciones tuvieron mucha polémica, ya que en el medio Florencia de la V fue apartada y generó mucha repercusión la decisión.

"Estoy acostumbrada a que las cosas comiencen y terminen: es parte de mi profesión y de la vida. No es la primera vez, ni será la última, que me quedo sin trabajo, pero lo que nunca me había pasado fue enterarme por Twitter", manifestó la conductora en su momento.

Lo cierto es que Rodrigo Lussich y Adrián Pallares ya están más que listos y tendrán un panel completamente renovado. Con históricos que seguirán en el programa y figuras que completarán un excelente equipo que seguramente dará que hablar en a partir de febrero.

Se confirmó el panel de Intrusos 2025: los integrantes

Maite Peñoñori fue quien comunicó que "Pilar Smith había sido convocada, estaba negociando peor, pidió mucha plata y obra social para irse de Telefe y no se lo dieron. Así las cosas, las que se suma es Andrea Taboada", expresó la expanelista de LAM respecto a los motivos por los cuales no estará la periodista.

Pero eso no fue todo y reveló los ingresos al panel de Andrea Taboada y Paula Varela (quien trabajó con los conductores en El Trece). Del actual panel solo quedarán Marcela Tauro (que se encuentra conduciendo) y la periodista Karina Iavícoli para enfrentar un nuevo ciclo totalmente renovado.