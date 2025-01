La palabra de Florencia de la V tras la versión de su posible desembarco en C5N

Luego de ser abruptamente desvinculada de Intrusos (América TV) y dar un fuerte descargo en vivo en su último programa del ciclo de chimentos, Florencia de la V , tras un largo silencio, contó detalles sobre sus proyectos en la pantalla, y el posible desembarco en C5N.

En diálogo con Puro Show (El Trece), Florencia de la V, se sinceró tras su repentina salida de canal América y le contó a Pampito, Mati Vázquez y su equipo lo que siente. "Me parece que es algo que estamos normalizando en el mundo del espectáculo porque no es el primer programa al que le pasa. Nosotros hemos contado de otros compañeros que les sucedió lo mismo. No le podemos pedir corazón a la televisión", expresó la artista.

A continuación, la conductora en referencia a su paso por el ciclo de chimentos de canal América, agregó: "La verdad que ya está, todo lo que dije lo dije. Yo a Intrusos lo guardo en mi corazón, al canal y a mis compañeros también. Ahora miro para adelante, los nuevos proyectos".

Florencia de la V habló en Puro Show tras su salida de América TV

En cuánto a la primicia que Ángel de Brito contó en sus redes sociales sobre su posible arribo a la pantalla de C5N, el notero le consultó a Florencia de la V sobre ese intrigante asunto, a lo que la conductora respondió que le encantaría, confirmando que le gustaría hacer un programa estilo magazine. Sobre su próximo trabajo explicó: "Estoy analizando porque todavía no sé qué voy a hacer, les soy completamente honesta porque se dijeron muchas cosas".

Entre risas y siempre fiel a su estilo humorístico Florencia de la V exclamó: "Lo único que quiero hacer es seguir trabajando, que la gente siga con ese amor tan ferviente que tiene hacia mí, que me lo demuestra todos los días, así que lo agradezco". Con respecto a la propuesta qué recibió de El Nueve, la conductora visiblemente agradecida respondió: "Sí, también. Muchas cosas se dijeron. Hay de todo. No puedo decirte mucho, pero estoy muy contenta".