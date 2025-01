Quiénes son los nominados para irse de Gran Hermano este domingo

Gran Hermano afronta este domingo una nueva gala de eliminación. Juan Pablo, quien fue líder de la semana, tuvo una ventaja crucial, pero su gestión no estuvo exenta de polémicas durante la ronda de nominaciones del jueves. A pesar de obtener inmunidad, lo que le asegura su permanencia en el juego, su accionar obligó al Big a llamarle la atención. Hoy, Santiago del Moro anunciará quién es el participante que dejará el reality de Telefe. Hay nueve candidatos.

El jueves, durante una emisión de Gran Hermano cargada de tensión, Juan Pablo eligió a Chiara para que su nominación valiera el doble, mientras que castigó a Lourdes, limitándola a un solo voto en el confesionario. Además, envió a la placa a Sandra y Brian, quienes quedaron directamente nominados. Juampi intentó modificar la placa, pero cometió varias infracciones y Gran Hermano lo dejó sin esa opción.

"No sé si son desobedientes a propósito y cometen falta sin querer. Admito que me cansa repetir las reglas que rigen específicamente con el liderazgo", intervino GH. Este domingo, Telefe espera que el rating de Gran Hermano se eleve por encima de la media de las anteriores galas de eliminación.

Juan Pablo fue el líder semanal y Gran Hermano lo sancionó por hablar de más. Fuente: captura Telefe.

"Te informo, Juan Pablo, que el líder tiene prohíbo decir o anticipar los nombre que subirá y sacara de placa. No pude hablar. Se trata de un acto prohibido que no debe ser compartido con nadie hasta que no lo habilite Santiago", fue otra de las advertencias del Big. Con este tipo de episodios, crece la tensión en el interior de la casa del reality de Telefe.

Juan Pablo incumplió las normativas del juego al ventilar infracción de más. Comentó con Chiara la posibilidad de devolverles favores a Giulino y Claudio. Incluso la propia Chiara llegó a advertirle de que estaba hablando de más. Cuando quiso salvar de placa a Sofia, Gran Hermano le comunicó que, debido a las infracciones cometidas, no contaba con ese beneficio.

Santiago también hizo su juego. Atendió el teléfono rojo y, teniendo que elegir entre dos fulminantes o un banquete para ocho personas, mandó a dos personas a placa.

Como resultado, la placa final para la gala de eliminación de Gran Hermano del domingo 12 de enero quedó conformada por nueve participantes: Sandra, Brian, Lourdes, Martina, Sebastián, Giuliano, Luciana, Sofía y Chiara.

Este domingo 12 de enero habrá nueve participantes en placa durante la gala de eliminación de Gran Hermano. Fuente: X @granhermanoar.

Gran Hermano: Juan Pablo mandó a placa a Santiago con un desafiante mensaje y le anularon la jugada

Juan Pablo y Santiago no tienen la mejor relación dentro de la casa de Gran Hermano. El jueves, durante la gala de nominación, quedó claro que ese vínculo es uno de los temas a seguir en el reality de Telefe.

En su rol de líder, Juan Pablo mandó a placa a Santiago y decidió salvar a Sofía. De Vigili se sentó en el confesionario y justificó su decisión asumiendo que "puedo hacerle frente", en alusión a Santi.

"No me perdonaría si Sopa se va por esa puerta, porque conectamos desde el día dos. Desde el segundo día de la casa es un apoyo y es muy importante, la gente afuera tal vez no lo ve pero es muy importante el apoyo dentro de la casa para mantenerse en eje. Así que nada... esa es mi jugada, juego el corazón, muero en esa, no voy a cambiar", se justificó Juan Pablo.

Lo que Juan Pablo estaba a punto de enterarse es que Gran Hermano no iba a avalarle esa potestad. El Big Brother desautorizó esa jugada del líder en castigo de las infracciones que Juampi había cometido.

"Juan Pablo doy por anulada la jugada que acabas de realizar debido a tu desobediencia por lo tanto la placa de nominados no sufre ningún tipo de alteración", resolvió Gran Hermano. Así, Santiago se salvó de ir a placa y su permanencia en la casa no corre peligro este domingo.