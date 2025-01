La tremenda discriminación que sufrió Luciana de Gran Hermano por ser trans y salió al aire: "Espantoso"

En el primer programa del 2025 de Gran Hermano se vivió un momento sumamente tenso. Luciana Martínez, la chica trans que participa del reality de Telefe, fue víctima de una discriminación durante la gala de nominación. Mientras votaba, un integrante de la tribuna lanzó un grito despectivo hacia su identidad de género.

El tenso momento que se vivió con Luciana fue transmitido en vivo durante la primera gala de nominación del 2025. El grito salió desde la tribuna de Gran Hermano y se escuchó clarito. El propio Santiago del Moro cuestionó la agresión contra la participante de GH, quien no pudo ocultar su fastidio por ese agravio contra la joven oriunda de Santa Cruz.

El conflicto se desató cuando Luciana nominó a Luca Figurelli, uno de sus compañeros de la casa. La familia de Luca, desde la tribuna, comenzó a lanzar gritos y comentarios contra ella. Uno de esos comentarios se burló de Luciana Martínez, diciéndole: "Andate, Jorge". Jorge era su nombre previo al cambio de identidad.



El agravio contra la mujer trans de Gran Hermano no pasó desapercibido. Del Moro, conductor del reality de Telefe, no tardó en intervenir. “Una aclaración. Le quiero agradecer mucho a toda la gente que ha venido hoy. No me gustó una cosita cuando gritaron algo que no está bueno", empezó su descargo el conductor, visiblemente molesto. Del Moro agregó que "no está bueno pegar debajo del cinturón y faltar el respeto".



Luciana no es la única de las participantes mujeres de GH que arrastra una dura historia de vida. Jenifer de Gran Hermano, la ex de Ricardo Centurión contó en más de una oportunidad las dificultades que pasó cuando era pareja del futbolista.

¿Quién es Luciana, la chica trans de Gran Hermano 2025?

Luciana Martínez, de 32 años, nació en Santa Cruz y al ingresar a la casa de Gran Hermano se definió como "bailarina". Las clases de baile es la actividad a la que dedica gran parte de su vida. La participante patagónica de GH también contó que, antes de cumplir el sueño de tener su propia academia de danza, trabajó como asesora de imagen y administrativa.

El 2 de diciembre del 2024, fecha de inicio del reality, la historia de Luciana Martínez conmovió a la audiencia de Gran Hermano. Previo a su ingreso a la casa, Luciana compartió una emotiva revelación: “Hace más de diez años que a escondidas soy Luciana Martínez", confesó, compartiendo con el público su proceso de transición como mujer trans. En ese momento dio detalles sobre su vida pasada: Jorge Barrionuevo era su nombre cuando aún no había cambiado de género. Así se explica el grito del familiar de Luca que enfureció a toda la producción de Gran Hermano.