Pasaron la escoba en El Trece y dos programas salen del aire: "Ya les avisaron"

La televisión argentina está pasando por varios cambios en la pantalla. Las principales señales comienzan a negociar contratos para el próximo año y los rumores empiezan a circular por los pasillos. Uno de los primeros en resonar en los diferentes portales fue el cambio de LAM de América a El Trece. Sin embargo no hay nada confirmado por el momento.

En el ciclo "Ángel Responde", conducido por Ángel de Brito, el conductor largo una primicia que puede favorecerlo respecto a sus ganas de cambiar de señal. Es que el periodista de espectáculos confesó que las autoridades de El Trece decidieron sacar del aire dos programas.

"En octubre, se levantan Poco Correctos y 100 argentinos dicen de Canal 13. Les acaban de avisar a toda la producción", contó De Brito. Fue allí que una de sus compañeras en modo de chiste le dijo que se estaba haciendo lugar para recibir nuevamente a LAM y el conductor sin quedarse atrás respondió de manera irónica: "Gracias a nuestros amigos de Canal 13 que nos están mirando desde Constitución. ¿Quién irá?".

Ambos programas no están pasando un buen momento en tema de rating y esto sería la causa principal del por qué se tomó la decisión. Pero esto no fue todo, en su programa de radio, Yanina Latorre dio más detalles y señaló que las autoridades del canal "no están contentas con 'Poco Correctos'".

A su vez agregó: "No están contentos con el rating del programa. No hay una fecha, pero se decretó ya en El Trece el levantamiento del programa. No tiene ningún tipo de futuro". También comentó que el Pollo Álvarez tiene ganas de tener participación en Luzu TV mientras que el Chino Leunis ya tiene su programa en la mencionada plataforma de streaming.