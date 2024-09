El complicado momento que pasó Florencia de la V con su familia en Aruba: "Casi lo pierdo"

Florencia de la V se tomó unos días de descanso luego de unos meses de intenso trabajo en la televisión y en la pantalla de América. La conductora que está a cargo de Intrusos en el Espectáculo, decidió armar las valijas junto a toda su familia y fue allí que le pasó un momento muy incómodo.

La conductora tras la vuelta a la pantalla, comentó un momento de tensión que vivió en Aruba, una isla del Caribe que se encuentra enfrente de las costas de Venezuela. Florencia en su cuenta de Instagram donde tiene más de 1 millón de seguidores, subió constantemente imágenes a su feed y sorprendió con las bellas postales de los paisajes paradisiacos con los que se encontraron al llegar allí.

El primero de ellos fue un carretel de fotos con su marido y no solo eso sino que además lo acompañó con la frase: "En medio de un mar de amor". Mientras iban pasando los días tanto ella como su familia, disfrutaron de atardeceres, desayunos y unas de las vistas más privilegiadas en el Caribe.

Sin embargo, a la vuelta a su programa, contó un momento complicado que le tocó afrontar y tiene que ver con Pablo Goycochea, su marido: "Yo me vine descansada... Una semanita de vacaciones. Me llevé todos mis conjuntitos bien dobladitos. Los primeros cuatro días me tiré a disfrutar con mis hijos... casi pierdo a mi marido", comentó ella y sorprendió a todos.

Luego contó cómo fue el momento de tensión y sostuvo que "Fue haciendo snorkel. Fuimos a navegar a los arrecifes. Fue antes del almuerzo, nos pusimos chalecos y todo... nos íbamos al agua y el tipo está acostumbrado a hacer eso. Fuimos navegando primero a un muelle y del otro lado estaba el arrecife, el mar abierto", sostuvo.

El momento antes de la compleja situación que pasó Flor de la V con su marido. Foto/ Instagram @flordelave

"Nos llevó para ahí... veía peces, todos los bichos debajo del mar. Pero en un momento lo vi a él que estaba sacando la cabeza a cogotazos, como pollo adentro de un balde, medio ahogado", expresó la conductora. Luego contó qué pasó tras este fallido asunto y qué reacción tuvo su marido.

"Le digo 'vamos a pegar la vuelta, lo único que falta es que quede viuda'. No es fácil, dije que hago, me quedo viuda con los chicos, el colegio... Entonces nos fuimos al barco y quedó descompuesto todo el día, pobrecito, pero por suerte fue simplemente un susto", dijo Florencia. Esto quedó claramente como un susto y una anécdota de lo que fueron sus vacaciones.