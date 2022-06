¿Qué es lo que más enamoró a Pablo Goycochea de Flor de la V?

Flor de la V y Pablo Goycochea forman una de las parejas más adorables y longevas del medio del espectáculo argentino. Ya te contamos cómo fue que se conocieron: en esta oportunidad, te decimos cuál fue una de las cosas que más enamoró al odontólogo y compartimos todo lo que hay que saber al respecto. A continuación, todos los detalles.

Flor de la V y la actitud que terminó de enamorar a Pablo Goycochea

Hay una fecha que ni Florencia de la V ni Pablo Goycochea olvidarán jamás en sus vidas: es la del 11 de diciembre de 1998, la noche en que se conocieron. En aquella oportunidad, el odontólogo argentino había ido a ver, junto a unos amigos, El show del ángel, espectáculo en el que se presentaba la reconocida actriz.

En este 2022, Flor de la V se luce al frente de Intrusos en el espectáculo.

Tanto los protagonistas como sus allegados indican que el flechazo fue inmediato. Si bien Flor no cedió al pedido del público de que se dieran un beso cuando Pablo le alcanzó un ramo de flores, desde ese preciso instante nació un amor que perdura hasta el día de hoy.

Juntos desde 1998, casados desde 2011 y con 2 hijos en común (Isabella y Paul), Flor y Pablo sostienen su vínculo en una sólida estructura de amor, respeto y comprensión.

En este sentido, hay que destacar que para Pablo hubo una actitud que resultó determinante a la hora de elegir a Flor como la mujer de su vida. La misma consiste en la forma en que la actriz aceptó y trató desde un primer momento a los 3 hijos que este había tenido antes de conocerla a ella.

La pareja lleva más de 20 años juntos.

Al respecto, Flor de la V habló en una oportunidad y dijo que no sabe si hay una fórmula de éxito para lograr una familia ensamblada. De acuerdo con sus palabras, considera que a ella le ayudó el hecho de que los hijos de Goycochea (y en especial las 2 hijas mujeres) hayan sido pequeños cuando la conocieron.

Flor de la V y sus deseos de ser mamá de vuelta: qué opina Pablo Goycochea

Hace apenas unos días, y en el marco de Intrusos en el espectáculo, el programa que conduce por la pantalla de América TV, Flor de la V se volvió a referir a sus deseos de convertirse nuevamente en madre, algo que ya había expresado en su visita al show de Florencia Peña.

Flor insistió con que tiene intenciones de agrandar la familia. No obstante, todo parece indicar que, por el momento, esto no le genera mucho entusiasmo a su esposo, Pablo Goycochea. “Hay muchas cosas para evaluar, pero es un tema que está en carpeta”, dijo para finalizar Flor, quien parece no bajar los brazos en sus deseos de ser madre por tercera vez.