Lali Espósito encendió las redes con un beso a Taichu en el escenario

Lali Espósito no es sólo una de las figuras más destacadas de la música nacional actual, sino que también destaca por su sensualidad, que sabe explotar al máximo en sus actuaciones en vivo.

Ahora, la también actriz se subió al escenario para acompañar a Taichu, con quien realizó la canción "S.O.S". Allí, las artistas se dieron un sensual beso que no tardó en viralizarse en redes.

Lali junto a Taichu. /Foto: Instagram @lali

Además, Lali subió a su cuenta de Instagram unas atrevidas fotos con el outfit que utilizó para salir al escenario, que dejaba ver toda su belleza. La publicación acumuló rápidamente más de 200 mil me gusta. Fue acompañada de la frase "De rodillas y no es pa que me reces" que proviene de la canción Amigos y Enemigos, de Bad Bunny y Almighty.

Otra de las fotos que compartió la cantante. /Foto: Instagram @lali

La aparición en recitales de artistas con los que tiene alguna colaboración suele dejar tela para cortar. Hace unas semanas volvió a estar con Dillom en el Movistar Arena para cantar "La Carie", canción en la que ella canta el estribillo que es nada menos que parte de una canción de María Elena Walsh.

Subida a una plataforma que se elevó varios metros del suelo, Lali Espósito robó el protagonismo de Dillom durante esa canción, así como ahora también se ganó el escenario al tomar a Taichu de la cintura y besarla apasionadamente. Una artista con mucho aura.