Cómo es la nueva vida de Fabio Alberti en Uruguay: ovejas propias y un restaurante privado

Siempre se lo recuerda a Fabio Alberti. Es que sus participaciones en Cha cha cha o Todo x 2 pesos aún pueden verse en Youtube, por lo que personajes como Boluda Total todavía están presentes. En diálogo con Teleshow, el actor habló sobre su día a día desde Uruguay.

Sobre su actualidad, Fabio indicó: "Me vine a vivir acá hace más o menos seis años. Era fines de 2018, la situación económica del país estaba muy complicada, yo estaba alquilando, pero tenía esta chacra con agua mineral de la canilla, huerta y animales. ‘De hambre no me voy a morir’, pensé. Además, tenía amigos y vecinos... No sabía exactamente qué me esperaba, pero no me arrepiento de esta decisión. Lo que más extraño es ir a la cancha a ver a River".

Profundizando en relación a su día a día, Alberti sostuvo: "Aprendí a disfrutar y ver la naturaleza: desde ordeñar una vaca, hacer queso y manejar una huerta hasta arreglar un alambre. Un montón de cosas que me di cuenta de que disfruto".

Fabio vive en el campo en Uruguay y ordeña vacas

Además, el actor habló de su restaurante: "Lo llamé Choto en referencia a un plato característico de Uruguay: es el chinchulín del cordero, que se prepara a la parrilla. Obviamente, para los argentinos tiene otras varias acepciones, pero bueno, tiene que ver un poco con mi humor y con mi irreverencia. Nadie le pondría Choto a un restaurante".

Luego, Fabio reveló que lo del restaurante era una vieja idea: "Cuando terminé el colegio, una de las alternativas que barajé fue estudiar gastronomía. Pero hace 40 años no había escuelas de cocina. Como tengo muchos amigos gastronómicos, aprendí mucho de ellos. También de libros y de Internet. La comida que hago es casera, no tiene mayor ciencia: me baso fundamentalmente en un buen producto porque los que vienen a comer buscan una experiencia".

El restaurante tiene su propio vino

Por último, Alberti habló de su vida sentimental: "Tengo novia, vive en La Plata. Nos vemos seguido y la tecnología te acerca un montón, así que tenemos contacto diario. Por ahora no podemos convivir por razones laborales de ella. Así que, o viaja ella, o viajo yo; aunque generalmente lo hace ella porque nos gusta más estar acá".