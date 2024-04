Fabio Alberti incendió a Diego Capusotto y reveló la verdad de por qué lo echaron de Todo por 2 pesos

Irrumpieron en la escena y modificaron el modo de construir sonrisas, carcajadas y hasta reflexión bajo el lenguaje del humor. Todo por dos pesos marcó una época, una manera diferente que atrapó a miles y que causó un viraje absoluto con esa dupla genial de Diego Capusotto y Fabio Alberti.

Los cómicos extendieron durante años ese formato espectacular, el que transformaron de la televisión a puestas en el teatro. A pesar del éxito, algo se rompió y nunca más volvieron a trabajar juntos, aunque Capusotto continuó vigente y latente con sus propios ciclos.

Entonces la incógnita siempre quedó sobrevolando en el aire: ¿qué pasó con Alberti? Esa duda se despejó con el testimonio de Fabio, que se animó a revelar toda la verdad y admitió, públicamente, que Diego y su equipo de trabajo lo echaron, se desprendieron de su talento.

En una charla para un streaming, el cómico reconoció que no se habla con su ex compañero de aventuras: “No tengo relación con Diego. Tengo la mejor, pero no tengo relación con Diego como no la tengo con nadie. Con Alacrán apenitas, porque tiene Instagram, pero Diego no tiene”.

Envuelto en la honestidad, Alberti explicó que fue su responsabilidad el quiebre: “Nos cansamos con Diego. Yo entiendo, yo lo cansé. Yo me hago cargo”. Y finalmente contó la decisión que tomó Capusotto para correrlo: “A mí me echaron (Pedro) Saborido, (Néstor) Montalbano y Capusotto”.

En cuanto a más detalles, Fabio narró: “En ese momento hacíamos las obras de teatro. Ellos me alejaron, e hicieron muy bien porque a ellos les fue muy bien en lo que hicieron”. Llamativamente, Alberti volvió a reiterar que fue una sabia determinación de quitarle el trabajo.

Fabio y Diego en la época de Todo por 2 pesos

“Y está bien que me hayan echado. Yo era un hereje dentro de ese grupete de teatro. Y ellos hicieron muy bien, se contactaron con canales, con gente…”. Así como aclaró que no tuvo nada que ver con las posturas políticas: “No es por ideología. Es por vicios, por cosas. Ellos son gente sana y yo no”.