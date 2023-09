Diego Capusotto tiene el don: una charla imperdible con el humorista que marcó una época

Diego Capusotto, humorista, actor, conductor y guionista argentino, es reconocido por estar al frente de programas como Cha Cha Cha, Peter Capusotto y sus videos o Todo por dos pesos. Además, es autor de dos libros, actuó en la pantalla grande y ganó múltiples premios, entre los cuáles destacan los Premios Martín Fierro. Una entrevista resultó convertirse en un fructífero diálogo mediante unas copas de vino. Diego Capusotto estuvo en "Tiene el Don", serie de videos en exclusiva para MDZ y además de sus inteligentes y desopilantes comentarios, habló de todo.

Mirá los fragmentos más salientes de la entrevista:

- Esa capacidad de analizar lo que sucede en la sociedad y transformarlo en un guión, de interpretarlo y de hacerlo con humor, no lo hace cualquiera. Eso es único, no sos igual al resto…

- "Está bueno no ser igual a todos, sobre todo porque cada vez soy más misántropo, pero cada uno es único. Por otro lado, estando dentro siempre de la fila en la que estamos todos, no te separas del todo porque te volverías loco. Pero si te vas de la fila y te quedás absolutamente solo, es un problema. Así como es un problema saber, saber mucho es un problema y todo lo que finalmente nos guía ahí ya haría una separación de lo que es la fe. La fe es inclaudicable, no crees en una deidad y eso te sostiene, te mantiene. Cuando eso no pasa, es bravo, porque aceptas la finitud, aceptas el límite y esas cosas. Si se inventaron las deidades, por algo es.

- Decís que con el tiempo te pusiste más misántropo, ¿sos tímido?

- "Sí, un poco pero de toda la vida. Uno en general se ubica en lugares donde está más suelto, no es tampoco que entro a algún lugar y me lo apropio. Ahora como figura pública menos, pero antes tampoco lo hacía".

- ¿Tu primer amor fue el fútbol, después la música y por último la actuación?

-"El primer amor son los padres, son los únicos que te protegen. Después la pelota era lo que me permitía salir, porque a mí siempre me gustó salir de mi casa e ir hacia el afuera, al exterior. Esos territorios que uno toma y es lo que después te lleva a la confrontación. En términos más maximizados, el tema de estar en una esquina que era nuestra y jugar contra los que estaban en otra esquina, cada uno se apropiaba del territorio y a mí eso me encantaba.

Diego Capusotto, en "Tiene el Don".

- ¿Cómo es tu vida fuera de la actuación?

-"Independientemente de mi compañera, mis hijas y los amigos, mi vida es todo lo contrario a lo que yo coloco en la actuación. La actuación es como otra parte mía que a mí me resulta muy interesante. No podes no ser otra cosa que lo que sos en la vida cotidiana, que es negociar con la propia realidad y hacer lo que hace todo el mundo. Para mantener la actividad camino todos los días, dejé de jugar a la pelota por miedo a tener una lesión que pueda no permitirme el tema de la actuación. Este miedo surgió a partir de tener un trabajo más o menos con continuidad en la televisión".

- ¿Tiene algo de bueno envejecer?

-"Depende de lo que te está pasando. Creo que cuando sos más viejo no te pones más sabio como suelen decir, sí ya hay algunas cosas que sabes. Entonces, no es que aprender a mediar, sino que sí empezás a descartar sin importarte si siquiera si para la otra persona es un signo de soberbia".

- ¿Quién te inspira de Argentina?

- "El aire me inspira, y lo que aspiro andá a saber, es problema mío. Siempre tenés influencias, no existe quien no las tenga. Urdapilleta me influenció mucho, y de la actuación tomé mucho de Pompeyo Audivert y hasta lo trasladé a un personaje de un monólogo que yo hacía. No del texto, pero sí de la actuación del personaje y los modos de actuación, siempre me pareció fascinante. Tiene que ver con un modo de actuación que trabaja la desmesura, que no trabaja tanto el naturalismo, el cómo uno procede en la vida cotidiana, sino la separación de eso en capas que son siempre más afectadas en algún sentido, hay una actuación muy expresionista. Y después están todos los cómicos que veías en televisión, Marrone, Biondi, Olmedo, Balá…".

- ¿Qué es la belleza para vos?

- "La belleza es un vino por ejemplo, uno no sabe que es bello y que lo está sintiendo. Lo bello no tiene una clasificación, es precisamente lo que no se clasifica. Lo bello son algunos rituales que uno repite, precisamente porque como uno sabe que es finito y se va a morir, los rituales son más de pertenencia propia y por lo tanto son lugares sagrados. Entonces eso es lo bello para mí".

- Dicen que del fracaso se aprende. ¿Cuál fue un fracaso tuyo que te hizo salir adelante?

-"Entiendo como fracaso algo que estuvo más ligado con el fútbol, porque como yo jugaba naturalmente bien al fútbol, no había escuelita, estaba el potrero o la calle nomás. Entonces cuando te vas a probar a un club te das cuenta que no sos un crack. En el fútbol me pasó en un momento, que tenía 17 o 18 años, dije hasta acá llegué porque si a esa edad ya no estás en un club jugando, fuiste. Entonces de alguna manera esto fue reemplazado por la música y empecé a tocar la batería, no me quedé desolado por el fútbol".

Mirá la nota completa aquí: