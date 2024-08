Cuál es la secuela que le quedó a Paula Bernini por el caso Loan

Paula Bernini, es sin dudas una de las periodistas que más se comprometió con el caso Loan, el nene de cinco años desaparecido en Corrientes. Desde el inicio, la cronista de TN, siguió de cerca cada rastro y recorrió en profundidad cada recoveco en el lugar donde ocurrió el hecho, indagando y recolectando nuevos datos que colaboraban con la causa.

Luego de permanecer instalada en la provincia del norte argentino durante 40 días, la comunicadora volvió a Buenos Aires. Sin embargo, Paula Bernini no logra apartarse de las sensaciones que vivió al involucrarse en la investigación del pequeño del que aún no hay indicios.

La comunicadora decidió retornar con sus tareas diarias y eligió asistir al recital de Tan Biónica. Desde ese lugar, con el fin de explicar su sentir, la cronista de TN publicó una historia a través de su cuenta de Instagram donde se sinceró frente a sus seguidores.

"Ustedes me van a preguntar qué hago en el hall del Movistar Arena y no estoy en el recital. Estaba en el palco y me es muy difícil tener ganas de cantar, saltar y gritar. Trabajé muchos días pegada al dolor y hoy no estoy para estar todo lo feliz que siempre quiero estar", manifestó Paula Bernini.

En este sentido, la periodista sostuvo: "Todavía en mi cabeza no puedo disfrutar a pleno. Mi mente está en 9 de Julio. Fueron muchos días cerca del papá y la mamá de Loan viendo ese dolor en carne viva. De a poquito uno puede volver a su vida normal, pero hoy no".

"Una vez hace mucho tiempo tuve un episodio muy triste de mi vida y una persona me dijo: 'No te obligues a estar feliz o muy sonriente. Si tenés que estar seria donde todos se están riendo, respetate y hacelo. Así que se lo expliqué a mi amiga Julia. No voy a dejar que ella salga del recital y que no lo disfrute. Preferí venir al hall y quedarme tranquila y en silencio. Quería pensar sin tener que obligarme a cantar y saltar. Yo siempre digo que nunca hay que obligarse a nada. Si hay que tomarse su tiempo, hay que hacerlo. Me voy a quedar acá porque no estoy para saltar y cantar", concluyó Paula.