Paula Bernini rompió en llanto al no ver hace un mes a su familia y un reconocido periodista se burló de ella

Sin lugar a dudas, Paula Bernini se ha destacado por su labor en el caso Loan Peña. La periodista se encuentra hace más de un mes en Corrientes siguiendo el caso, cubriendo las noticias para TN y El Trece. Por esta razón, la cronista no ha podido ver a su familia y este martes en una nota para Mañanísima, la comunicadora rompió en llanto.

“Estos son mi papá y mi mamá todos los días haciéndome video llamada, ellos saben todo y cada una de las cosas que digo", dijo entre lágrimas la periodista.

Esto fue lo que dijo Paula Bernini sobre su familia en Mañanísima

"Mi papá dice 'no le preguntes por la causa, Ani' y mi mamá le dice 'y sí, porque quiero saber', y mi papá le dice 'no, preguntale cómo está ella'. Esa pelea entre ellos me vuelve loca… eso son ellos. Son un grupo enorme que me banca y me acompaña, y ¿sabés qué? Me hacen el aguante", agregó emocionada la cronista.

Pero parece que esta situación no conmovió en absoluto a Jorge Rial. El conductor de Argenzuela se burló de Bernini en su cuenta de X (@rialjorge) luego de que Eltrece compartiera el video de la entrevista que le hicieron a Paula.

El comentario de Jorge Rial sobre la nota que le hicieron a la cronista en "Mañanísima". Créditos: captura de pantalla X @rialjorge.

"Dame una nota que no le interese a nadie", escribió el periodista en la red social.