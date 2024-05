La periodista de TN que fue atacada en vivo le confesó a Eduardo Feinmann cuál es su mayor preocupación

Un día después de ser violentamente interpelada por una militante kirchnerista durante un móvil en vivo, la periodista de TN Paula Bernini dialogó con Eduardo Feinmann en el programa Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), y confesó cuál es su mayor preocupación tras el tenso episodio que le tocó atravesar.

“Sentí que volví de nuevo a hacer la calle hace 10 años atrás, donde el periodismo es responsable otra vez de todos los males de la sociedad, de la política, de la economía, donde otra vez te tenés que sentir amenazado porque claramente lo dice, van a correr, van a correr. La verdad que eso volví a sentir”, expresó la cronista de TN tras ser consultada por Eduardo Feinmann sobre el ataque que sufrió mientras cubría una protesta este martes.

Luego, Paula Bernini remarcó sobre su mayor preocupación como comunicadora: “Sentir que otra vez el periodismo tiene que estar como en el ojo de la tormenta de todas las responsabilidades es feo. Nos hace mal a todos y le hace mal a la democracia, porque otra vez estamos nosotros en la vereda de enfrente. Vos acá, yo allá. Me parece un discurso, una grieta que ya pasó, que ya dijimos, no va más".

En tanto que sobre la motivación del enojo de la militante que la agredió, la periodista de TN le explicó a Eduardo Feinmann: ."Creo que lo que la enojó a ella es que veníamos de hacer una nota a un comerciante que explicó que tuvo que bajar la persiana durante toda la mañana. Ella venía de escuchar eso, entonces, sacada, vino a increparnos de muy mala manera y a hacernos cargo de algo que yo no entendía. Pero dijo algo que a mí me llamó mucho la atención y creo que fue lo que me dejó tal vez paralizada, porque ella dijo: 'Vos sos la responsable, la que inventó la nota de las embarazadas en el monte'. Y ahí entendí algo yo, porque esa fue una nota que se hizo en pandemia en la provincia de Formosa cuando se aislaba a las personas contra su voluntad, entonces habian embarazadas de pueblos orignarios que decidían ir a tener a sus chicos al monte, parirlos de forma natural. Eso se comprobó, organizaciones de derechos humanos estuvieron en Formosa".

Finalmente, sobre la mujer que la agredió, la cronista de TN remarcó: “Yo entendí cuando ella dijo eso, que ella venía de un resabio kirchnerista donde se les lavó la cabeza y se decía que el periodismo inventaba notas y el periodismo era el poder suficiente como para poner o sacar un gobierno. Ahí entendí que no había posibilidad de diálogo con esa mujer”.

En tanto que Eduardo Feinmann sentenció: “Esta mujer representa lo que es el odio del kirchnerismo y además lo que es el ataque a la libertad de expresión y de prensa”.