Malena Solda reveló el horrible momento que vivió con Emma Thompson y cómo la echó de su casa

Malena Solda no para de trabajar, y así lo hizo desde que arrancó su carrera artística en la novela de los 90, Montaña Rusa, junto a reconocidos personajes como Nancy Dupláa, Betina O’Connell, Diego Olivera, Gastón Pauls y Esteban Prol.

Después de ese éxito televisivo, Solda pasó por varios proyectos, desde la pantalla chica hasta el teatro y ahora, además, los podcast. Pero fue en aquel momento donde ella encarnaba a Silvana, una chica torpe y acelerada de la ficción, que vivió una situación trascendental.

Malena es fanática de la actriz, comediante y guionista británica Emma Thompson y en su segunda visita a Londres se animó a hacer lo que haría cualquier fan en su lugar, buscarla para hablar con ella y pedirle un autógrafo o foto.

Esta idea fue impulsada por su compañero en la novela, Horacio Peña, el padre de Gastón Pauls en la ficción. “Si Horacio Peña que es un actor consagrado del teatro San Martín me habilita, yo tengo que ir. Entonces al año siguiente fui”, se excusó Solda.

Malena Solda junto a Emma Thompson en Londres

La directora de 47 años comenzó a relatar su anécdota: “Sabía el barrio donde ella vivía, West Hampstead, y yo era fanática. Me tomé el subte con una amiga hasta ese barrio, empezamos a caminar, preguntamos y finalmente dimos con su casa”.

“Ella salió y me dijo muy amablemente que se sacaba la foto o me firmaba un autógrafo pero que me fuera, porque estaba muy ocupada en medio de una conversación muy profunda con su mamá”, agregó Malena.

Pero Solda no quiso terminar su historia sin aclarar que: “No me dijo que me fuera de una forma violenta sino con mucha sutileza y mucha clase. Así que me saqué la foto, me fui y me sentí muy mal de haberla invadido en su casa pobre”.

La argentina se quedó con las ganas de intercambiar algunas palabras sobre actuación con Thompson, pero entendió que ese no era el momento apropiado. Por otro lado, en lo musical, se confesó fan del cantante canadiense Michael Bublé.

Aunque Malena remarcó que su gusto por el marido de Luisana Lopilato se remonta a sus primeros pasos en la industria musical y no al género que el intérprete hace en la actualidad. “Michael Bublé. Su primer disco me gustaba mucho, después cuando se fue al pop ya no era una manera más amable de despertar que con una alarma”, finalizó.