La polémica opinión de Ricky Diotto sobre el nuevo novio de María Fernanda Callejón

Siempre es un tema crucial el de los ex. Las familias ensambladas no siempre funcionan, suelen quedar rencores del pasado y, si bien muchas veces los adultos prefieren priorizar el tema de los hijos, hay problemas. En eso andan Ricky Diotto y María Fernanda Callejón.

En oportunidad del cumpleaños de Giovanna, la hija que Diotto y Callejón tienen en común, el músico habló mano a mano con Socios del Espectáculo y dio su verdad sobre la relación que tiene con la eterna actriz y también sobre el vínculo que formó con la actual pareja de su ex, Fernando Gamboa. Por último, habló sobre su pareja actual con Delfina Gerez Bosco.

En relación al vínculo con Gamboa, Ricky sostuvo: "Lo conocí recién, no nos conocíamos, me cayó de primera". Recordemos que Gamboa fue un jugador de destacada trayectoria en nuestro medio, llegó a jugar en Boca y luego decidió incursionar en la dirección técnica, siendo entrenador de diversos clubes, entre ellos Chacarita.

Callejón está nuevamente en pareja

Luego, se habló sobre lo difícil que es mantener una batalla legal con la ex, pero paralelamente tener que festejar un cumpleaños: "Por mi hija hago cualquier cosa”. Clarito y contundente Ricky, siempre priorizando el bienestar de Giovanna por sobre los conflictos personales con Callejón.

Por último, el músico negó que esté planeando en un futuro breve convivir con su nueva pareja: "No, no, estamos muy enamorados pero todavía no. No vino al cumple porque está trabajando".

Gamboa es entrenador de fútbol

Si bien la relación entre María Fernanda Callejón y Ricky Diotto terminó muy mal, ellos pueden decir que su historia les dejó un regalo hermoso: su hija Giovanna, de 8 años. Recientemente, la niña deslumbró a todos al cantar una canción de Tini Stoessel. Fue así que el músico compartió en su cuenta de Instagram un video de Giovanna, que sorprendió a todos por su increíble talento como cantante. El tema elegido fue “Buenos Aires”, que cantaron juntos.