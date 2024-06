Por qué famosa dejó Martín Coggi a su exnovia Delfina Gerez Bosco

Todo parece indicar que Martín Coggi decidió dar vuelta la página. Luego de aquel romance que nació en las entrañas del reality de El Hotel de Los Famosos con Delfina Gerez Bosco, las vueltas de la vidal pusieron frente a un nuevo rompimiento.

La separación con la conductora e influencer había calado profundo en el sentir del ex boxeador, que reveló: “Yo le dije que si ella no se sentía en ese momento como para pelearla e intentar ser lo que habíamos sido, está perfecto. Obviamente que duele”.

Pero con Gerez Bosco en una nueva relación con Ricky Diotto, todo parece indicar que “Tony” estaría apostando al amor, tras ser captado junto a Candela Lecce en medio de una cena.

A pesar de las especulaciones, expresó: “No hay ningún romance. Es una flaca que conocí hace poco, nos caímos bien y nos juntamos a ver si podemos meter algún laburo juntos. Nada más que eso”.

Sobre si siente algo por la polémica modelo que, dicho sea de paso, estuvo involucrada como tercera en discordia en otros episodios, Coggi aclaró: “Es muy linda, pero pienso en laburo en este momento. Estoy con la cabeza en crecer en lo laboral”.

Desde los medios indagaron en profundidad sobre cómo fue la cena, si hubo otros invitados y el hijo de Látigo confesó: “No. Iban a venir dos chicos más que posiblemente estén en el stream, y al final no vinieron. Que se yo. Igual tranqui, fue plan de amigos, re tranqui, pensando en meter ese stream”.

“¡Fue una buena charla! Tratamos de encadenar dos mundos distintos para hacerlo traccionar”, agregó Martín sobre una posibilidad que, por ahora, parece encapsularla desde el plano laboral.

Por último, el ex de Delfina Gerez Bosco aclaró que la noche terminó en caminos separados: “Yo me fui a mi casa y ella a la suya. Yo me acosté, porque hoy activé temprano y ella ni idea qué habrá hecho”. El tiempo dirá.