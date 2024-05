Delfina Gerez Bosco relató el terrible acoso que sufrió por parte de un fan

En Editando Tele, programa de NET TV, estaban hablando de la serie del momento, Bebé Reno, que cuenta la historia de un comediante que es acosado por una mujer. En ese contexto, Delfina Gerez Bosco contó que pasó una situación similar con un fan.



Todo se dio cuando en el programa pasaron un fragmento de una entrevista a Joaquín Levinton en Infobae, donde relató varias situaciones complejas en donde fue acosado. Una de ellas creía que era su esposa; otra, lo amenazaba de muerte.



“Sé lo que es el acoso. Ahí tuve miedo. Yo sí establecí una denuncia. Conté lo que pasaba, porque el día de mañana me pega un tiro…”, contó el músico. “Viviste tu propio ‘Bebé Reno’”, le dijo Rulo Schijman.



Una vez que volvieron a piso, Delfina Gerez Bosco reveló que también sufrió una situación de acoso con un fan. Si bien no llegó a haber momentos de amenazas, como contó el cantante, sí reconoció que se vio obligada a realizar una denuncia.



“En ese momento hacía tele. Una persona me mandaba cartas, me gritaba desde la tribuna, del programa que hacía. Me decía cosas lindas. Yo pensaba: ‘Bueno, qué lindo’. Pero después pasaron otras cosas”, comenzó contando.

Delfina Gerez Bosco contó que sufrió acoso de un fan. Foto: @delfinagbosco.



La modelo y conductora continuó con su relato, explicando cómo la situación fue escalando a niveles que ya comenzaban a preocuparla, tanto que terminó por realizar una denuncia para no lamentarse luego.



“Me empezó a seguir hasta la puerta del teatro, me seguía a la peluquería, a todos lados. La situación fue aumentando hasta que en un momento tuve que meter una denuncia”, reveló Delfina Gerez Bosco.