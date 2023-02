La confesión de Delfina Gerez Bosco sobre su separación y su romance con Coggi: "Me di cuenta que..."

La segunda edición de El Hotel de los Famosos será recordad, casi con seguridad, más por los escándalos que fueron sucediendo que por la competencia en sí. Incluso, tal vez en un tiempo ni al ganador se recuerde tanto.



A la gravísima denuncia de abuso sexual presentada por Flor Moyano en contra de Juan Manuel Martino, en los últimos días se le sumó la infidelidad Delfina Gerez Bosco con Martín Coggi.



Sucede que la modelo y conductora, durante su estadía en El Hotel de los Famosos, mantuvo un romance con Martín Coggi, aun estando casada con Fernando Beni, con quien tiene un hijo. Entre los dos, hay versiones contrapuestas.



Si bien Fernando Beni sostiene que no estaban separados todavía cuando entró al reality de El Trece, Delfina Gerez Bosco dio su versión de la historia en una charla con sus compañeros, en donde no pudo contener la emoción y las lágrimas.



“Yo, cuando me casé, decía: ‘Yo no me separo nunca’. Cuando empezamos a darnos cuenta, que dijimos de tomarnos un tiempo, veamos qué nos pasa, yo ya veía que no era un tiempo. ¿Para qué carajo lo del tiempo? Pongámosle título a esto, por el nene”, comenzó contando.



“Y, antes de venir, le dije: ‘Bueno, seamos amigos, por lo menos’, por el nene, porque tal vez como amigos nos llevamos mucho mejor”, agregó la modelo y conductora, que luego explicó cómo cambió su vida en este tiempo.

Delfina Gerez Bosco, junto a Martín Coggi, Juan Manuel Martino, Fede Barón y Sebastián Cobelli. Foto: Instagram.



“Ahí no es que me di cuenta de que me gusta Martín, Axel o Emiliano. Me di cuenta que empecé a ser feliz de nuevo conmigo. Y me amigué con la Delfina alegre”, valoró Delfina Gerez Bosco.



En ese momento, no pudo contener el llanto y sus compañeros inmediatamente la abrazaron. “Yo no me quería separar, porque me casé muy enamorada. Primero era el más lindo de todos. Después, cuando me daba cuenta de que ya no iba, me decía: ‘¿Para qué, boluda? Parezco una negadora que siempre me enoja y me quejo”, reconoció.