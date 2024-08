Any Ventura tildó de machirulo a Horacio Pagani por su feroz pelea al aire

La denuncia por violencia de género de Fabiola Yañez al ex presidente, Alberto Fernández, sigue generando desacuerdos entre quienes abordan el tema. Hace unos días se volvió a tocar el asunto en el programa Bendita TV, emitido por canal 9.

En ese momento el conductor, Beto Casella, estaba hablando con dos de sus panelistas, Any Ventura y Horacio Pagani, el periodista le hizo un chiste a su compañera y la humorada no fue bien recibida por Ventura quien le contestó gritos: “A mi no todo me parece gracioso, a mi hay cosas que son jodidas que me parecen jodidas y punto”.

Por ese episodio al aire, desde el ciclo Socios del Espectáculo fueron a buscar a la socióloga para consultarle cómo quedaron las cosas con su colega. El conductor, Rodrigo Lussich fue directo, poco le importó que Any estuviera dando el móvil en la peluquería, y le preguntó si se había enojado porque Pagani no la dejó hablar.

Ventura sin pelos en la lengua sostuvo: “¿Sabes qué me calienta? Que Horacio que es gracioso, inteligente, piola, cree que todo es para reírse pero estábamos hablando de la violencia de género”.

Any Ventura sobre su fuerte pelea con Horacio Pagani

“Hay un momento en donde no me parece gracioso. Me parece que en Bendita cuando Beto pregunta algo en serio, hay que contestar en serio”, afirmó la panelista de canal 9. Y agregó: “Él dice que está reconvertido pero es un machirulo importantísimo”.

Además Any no ocultó nunca su ideología política y respecto a esto manifestó: “A mí me dolió mucho esto de Alberto. Yo me imaginaba algunas cosas pero esto de la violencia de género me duele personalmente porque es alguien a quien voté y alguien en quien creí”.

Hablando sobre lo que a ella le ocurre cuando se discute sobre el maltrato del hombre a la mujer por la simple condición del género, Ventura aseveró: “Cuando se frivoliza el tema de las mujeres violentadas, y que Horacio a veces lo hace, no me hace gracia. Entonces me angustio”.

“Igual después de lo que pasó nos dimos un beso con Horacio y estaba todo bien”, finalizó la comunicadora. Sin dudas este conflicto que tiene en vilo al país sigue generando discordia en donde se trate.