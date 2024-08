Los nuevos chats entre Fabiola Yañez y María Cantero que comprometen a Alberto Fernández

Las pruebas siguen saliendo a la luz y complicando al expresidente Alberto Fernández en la causa que enfrenta por violencia de género contra su expareja Fabiola Yañez, quien el pasado martes amplió la denuncia con su declaración, vía Zoom desde España, ante el fiscal Ramiro González.

Este jueves, TN publicó una nueva serie de chats entre la ex primera dama y la exsecretaria de Alberto Fernández, donde le relata episodios de violencia física. En dicha conversación, María Cantero evade el tema y solo se limita a decir que "él (por Alberto) la está pasando muy mal".

Dicha charla entre ambas data del 12 de agosto de 2021 y tuvo una extensión en el tiempo de aproximadamente una hora. Allí, Fabiola Yañez le exponía a Cantero: "¿Por qué tiene que llegar y lastimarme y golpearme?". "No puedo creer lo que me decís", le responde Cantero, quien fue citada como testigo en la causa por la fiscalía.

Fabiola siguió: "Yo tampoco", a lo que recibe como respuesta que el expresidente "la está pasando muy mal, pero no justifica eso jamás".

"Nunca lo escuché hablar con alguien con el cariño que lo hace con vos", agregó la exsecretaria de Alberto Fernández. Fabiola Yañez, entonces, ahondó al decir que "pero en la práctica no es igual. Me agarró del cuello".

"Me sacudió los brazos y tengo moretones. Me pegó un día en la cara y tengo el ojo negro", continuó la ex primera dama.

En otra comunicación difundida el miércoles, Yañez le expone a Cantero: "Anoche (por Alberto Fernández) me pegó una patada en la panza, sabiendo que puedo estar embarazada". "¿Él sabe que te hiciste el tratamiento?", fue la respuesta de la exfuncionaria. "Sí, lo hicimos los dos. En dos días me pegó tres veces".

"No es la persona que yo conozco. La estoy pasando mal. Tratá de preservarte cuando lo veas así", cierra María Cantero.