Beto Casella habló con Tamara Pettinato y dio detalles sobre esa charla privada

Tras la aparición del video en el que Tamara Pettinato se encuentra con el ex presidente Alberto Fernández en Casa Rosada, uno de los programas a los que más atención se le prestó fue Bendita, el ciclo que conduce Beto Casella en El Nueve, ya que la periodista, que forma parte del mismo, no apareció en pantalla ese día.

Tras varios días evitando el tema, el conductor había dicho que sentía que debía tener noticias, aunque sea privadas o por parte de sus jefes, de la decisión de Tamara con su trabajo. Poco después de ese descargo al aire, al fin el conductor habló con su compañera.

Beto Casella conduce Bendita, en la pantalla de El Nueve

Según contó el histórico Beto Casella, la periodista le reveló sentirse muy mal ante esta situación, y todavía no sabe cómo manejarse. A su vez, reveló que no le interesa esconder nada “Dije ‘pongan todo lo que haya, salvo que sea una cosa pornográfica que no se pueda poner en este horario de protección al menor. Pongan todo, vamos analizando y diciendo lo que sentimos’”.

“Tamara está muy mal y va a estar unos días sin venir, se va a tomar un tiempito. Que vuelva depende de ella, pero hay que ponerla la cara y el pecho”, cerró el conductor, en sintonía con lo que había dicho hace unos días Homero Pettinato, locutor de OLGA y hermano de la mencionada periodista.

La ausencia de Tamara responde también a un viaje que ya tenía programado, que coincidió con la revelación de los videos, tal cómo dijo Walter Queijeiro el mismo día en el que Casella reclamaba la falta de noticias de Tamara. "Ese viaje estaba programado desde antes de que salgan las imágenes con Alberto Fernández. Ella el viernes ya no venía” dijo el ex candidato a intendente de Quilmes.