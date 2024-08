La periodista que contó cómo ocultaban el ingreso de famosas que iban a ver a Alberto Fernández en la Casa Rosada

Luego de la filtración del polémico video íntimo de Alberto Fernández y Tamara Pettinato en el despacho presidencial de la Casa Rosada, trascendió que varias mujeres famosas visitaron al expresidente a lo largo de su mandato, y la periodista Mercedes Ninci reveló por dónde entraban al recinto oficial.

Al aire en Alguien tiene que decirlo (Radio Mitre), Mercedes Ninci le explicó a Eduardo Feinmann cómo ingresaban a la Casa Rosada las visitantes en cuestión, y no dudó en deslizar un fuerte concepto sobre en qué transformó Alberto Fernández dicho espacio público.

"Algunos detalles les voy a dar. Durante la pandemia había empleados, pero no tantos como los que hay habitualmente. Lo que me contaban, es que Tamara Pettinato no fue dos veces, fue un montón de veces", comenzó Ninci sobre las visitas de la actriz y periodista.

Luego la cronista agregó sobre la situación en la Casa Rosada: "Había dos ingresos, uno era el de la calle Yrigoyen que es el proveedores, y nosotros siempre estábamos haciendo guardia por Rivadavia, por eso no veíamos nada".

En tanto que cargando directamente contra la conducta de Alberto Fernández en la Casa Rosada, Mercedes Ninci lanzó: "Atención, porque entraron muchas famosas, ese despecho presidencia era una especie de hotel alojamiento".

Finalmente, Ninci reveló sobre el oculto ingreso de las famosas para visitar a Fernández en la Casa Rosada: "Entraban por la parte de atrás, por la Plaza Colón".