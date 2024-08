Yanina Latorre destrozó a Florencia Peña por sus visitas a Alberto en la Quinta de Olivos: "Obsceno"

El ex presidente Alberto Fernández sigue siendo foco de atención, no sólo por la denuncia de violencia de género que le efectuó su ex pareja, Fabiola Yañez, sino también, por las relaciones paralelas que mantenía con otras mujeres mientras estaba con la primera dama.

Además de los videos filtrados en donde se pudo ver a la panelista de Bendita TV, Tamara Pettinato, otro nombre que resonó fuertemente fue el de la actriz, simpatizante del gobierno de Alberto, Florencia Peña.

Yanina Latorre utilizó su programa en El Observador para exponer a la artista y contar la información que a ella le llegó. La conductora comenzó diciendo: “Flor Peña ayer hizo su descargo, ella está visiblemente enojada, ella fue a pedir por los actores”.

“¡Puede haber ido a pedir por los actores! Pero no nos olvidemos que hará dos años, ella hizo una película muy mala que se llamó ‘La Panelista’, por la que cobró diecisiete millones”, agregó la esposa de Diego Latorre.

La película de la discordia

Yanina quiso hacer una aclaración sobre el monto cobrado por la actriz de Casados Con Hijos y manifestó: “Uno dice esa cifra ahora y parece poco por la inflación, pero en ese momento era mucha plata”.

“Entonces no te lo garchaste, está bien, pero a mí me parece tan obsceno garchártelo como cobrar diecisiete palos para hacer una película que se llamó ‘La Panelista’ que no la vio nadie. El desastre fue total”, sostuvo Latorre.

La filosa angelita continuó su descargo indignada y consultó: “Yo lo que me pregunto…ellas ¿a qué entraban a las nueve y media de la noche? ¿Qué favores había? ¿Por qué les daban cosas que a otros no?”.

“Porque no fue el sindicato de las costureras o cualquier otro. Tamara Pettinato iba, en pandemia, a las 21:30 horas”, finalizó la conductora. Hace unos días Yanina declaró que fuentes cercanas a Fabiola le habían dado más información sobre los affaire de Alberto.

La panelista aseveró que le hablaron de una periodista deportiva, una actriz y varias mujeres más. Cuando preguntó si había pruebas contra Peña le respondieron que Yañez no tenía nada, pero que ella está segura que la comediante fue amante de Fernández.