La información que reveló Pamela David sobre Florencia Peña en medio del escándalo con Alberto Fernández: "Cuando trabajaba en América..."

Alberto Fernández se encuentra en un momento polémico luego de la denuncia penal de Fabiola Yáñez y la filtración de videos y mensajes con famosas figuras del espectáculo. En medio de toda esta polémica, se empezó a hablar en las redes de un supuesto "video del ascensor", en el que, supuestamente, aparecería una celebridad teniendo relaciones con el expresidente. Una de las señaladas fue Florencia Peña, quien este lunes se encargó de desmentir este rumor en Perros de la Calle, de Urbana Play.

"Yo no tengo nada que ver, están instalando una mentira que quiero desbaratar rápidamente, ya lo viví. El video no va a salir, no hay video, mienten descaradamente", dijo la actriz muy afectada. Y agregó: "Lamento que algunos medios se hayan hecho eco de esa mentira y esperen un video que no va a aparecer, no hay nada nuevo, el esfuerzo que hay por instalarlo. Yo no estuve en la Casa Rosada".

La actriz explicó que no aparece en ningún video comprometedor. Créditos: captura de pantalla Youtube Urbana Play 104.3 FM.

Cabe destacar que Florencia Peña se reunió en pandemia con Alberto Fernández en una ocasión con el objetivo de que los actores pudieran actuar en medio de la cuarentena; un dato que la artista remarcó en el programa que conduce Andy Kusnetzoff.

En medio de esta situación, Pamela David reveló en Desayuno Americano un dato de Peña cuando trabajaba en América TV. "A Flor ahora le está yendo bárbaro en el teatro, protagoniza 'Mamma Mía!', por el brillante trabajo que hace . A ella le llegó a afectar el ataque", comentó la modelo.

Pamela David abordó el tema de la actriz luego de sus declaraciones en "Perros de la Calle". Créditos: captura de pantalla Youtube América TV.

Y luego contó: "Cuando trabajaba en este canal a la noche, era impresionante los ataques que recibía. En algún momento pensaba que los iba a poder soportar y no, la afectó".

"¡Y todavía no vi el listado de los actores que lo fueron a ver en pandemia! Cuando puedan me los dicen, porque hasta ahora sólo nos acordamos de las mujeres", expresó indignada Pamela David, quien en varios momentos del programa salió a defender a las mujeres y pidió ver el listado de los hombres que ingresaron a la Casa Rosada en la cuarentena.