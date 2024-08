Guadalupe Vázquez confesó cómo reaccionó Alberto Fernández cuando lo descubrió con una presunta amante

Invitada al piso de LAM (América), Guadalupe Vázquez aportó su análisis sobre la complicada situación en la que se encuentra Alberto Fernández tras la denuncia de Fabiola Yañez por violencia de género. Además, la periodista dio detalles de una fuerte llamada que recibió del expresidente cuando ella lo descubrió con una presunta amante.

Al referirse a situaciones de maltrato que han acusado distintas personalidades que han estado en contacto con Fernández, Vázquez remarcó: "Era una persona vehemente, de reacciones rápidas fuertes". Además, la comunicadora puntualizó que si bien no tuvo trato personal con el exmandatario, sí tuvo un duro cruce telefónico.

"A mí me llamó un sábado a la mañana, me desperté con dos llamadas perdidas del presidente del país por una información que yo había dado de unos viajes que hizo en pandemia al interior", comenzó Guadalupe Vázquez sobre el episodio que derivó en la crispación de Alberto Fernández.

Luego la periodista especificó: "En uno de esos viajes había ido una señorita de la cual se sospechaba que era una de las posibles amantes, yo había averiguado que esta señorita, que era secretaria de Turismo en ese momento, no tenía agenda oficial. No se justificaba su presencia en una comitiva tan acotada en plena pandemia, y se ve que ahí toqué un tema sensible porque me llamó él en persona".

Sobre cómo fue el ida y vuelta con Alberto Fernández, Guadalupe Vázquez detalló: "Me llamó a la mañana a los gritos, sacado. Yo le pedí que se calmara. Me gritaba sobre qué estaba insinuando yo".

Además, Vázquez contó que la relación de Fernández con Yañez tuvo desde el comienzo más de una complicación. Sin embargo, remarcó que si bien habían trascendido situaciones de maltrato verbal en la intimidad de la convivencia entre el expresidente y la exprimera dama, nunca había estado al tanto de que el asunto pudiera alcanzar la agresión física.