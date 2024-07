La tajante decisión que tomó Benjamín Vicuña tras confirmar su nuevo noviazgo

En LAM, programa conducido por Ángel De Brito en América TV, confirmaron hace pocos días la reciente relación que mantendría el actor chileno Benjamín Vicuña con la Licenciada en Administración de Empresas, Analía Espasandín.

“Estoy contento, viviendo algo que es una pena tener que comunicarlo o tener que hablar de esto porque es muy reciente. Espero que funcione porque es una mujer espectacular”, le confesó al notero de LAM.

La decisión de Benjamín Vicuña por su relación con Analía Espasandín

Por último el cronista, Santiago Sposato, le preguntó cómo se conocieron y si fue en el gimnasio del que todos hablaban últimamente, a lo que Vicuña respondió: “Nos conocemos por amigos en común, nos conocemos de la vida”.

“La gente que no tiene nada que ver con esto le cuesta muchísimo porque es algo que genera mucha impresión, pero tiene la buena onda y es algo que está recién empezando. Ojalá no me pinchen el globo y me banquen”, sostuvo Benjamín.

Pasaron unas pocas semanas desde el blanqueamiento de la relación y desde el programa de Canal Trece, Socios del Espectáculo, informaron que el ex marido de Pampita había tomado una dura determinación en cuanto a su reciente vínculo.

“Resulta que ellos dos, Anita y Benjamín no volvieron al gimnasio después de que diéramos la primicia aquí en Socios. Son la comidilla del gym. Yo estoy ahí y me hago un festín, voy a entrenar y me hago un festín. El ex marido de ella Andrés, y padre de sus hijos, está dolido y tampoco volvió”, aseguró Rodrigo Lussich.

Palleres interrumpió y dijo que desde que dieron la noticia Analía le hace “marca personal” y le mira todas las historias que sube. Lussich por su parte dio más detalles y dijo: "Dejaron el gimnasio momentáneamente para evitar comentarios, pero la relación sigue viento en popa y todos los están esperando".

Pero eso no fue lo único que se supo, el conductor del programa, Adrián Pallares dio una información clave para analizar el comportamiento de la pareja y afirmó: “Fueron juntos al teatro aunque Benjamín pidió entradas en lugares diferentes para ver Esperando la Carroza. Fueron juntos y se sentaron por separado”.