Las conmovedoras palabras de Benjamín Vicuña al recordar a Blanquita

En una charla íntima con Lizy Tagliani en La Peña de Morfi, Benjamín Vicuña volvió a conmover con sus palabras al recordar a Blanquita, su hija que falleció a los seis años, en el 2012, fruto de su relación con Pampita.



“Vos no me contestes lo que no quieras, pero vos siempre tenés palabras tan amorosas y lindas cuando te referís a Blanquita”, le dijo la conductora, lo que disparó a la profunda emoción, una vez más, del actor chileno.

Benjamín Vicuña y Blanca.



“Sí, fue hace poquito el cumpleaños, el 15 de mayo, el mismo día que mi mamá. Y son fechas que van más allá de la razón. Es algo que es imposible no evocar o recordar”, reconoció un emocionado Benjamín Vicuña.



“También me parece muy lindo como ejercicio. Lo hago con mis hijos, con mis amigos. Y es algo que me parece que es un lugar común, que de hecho lo patentó una película familiar como Coco, que mientras a nuestros seres queridos los recordemos, jamás van a morir”, agregó el actor chileno.



En ese sentido, Benjamín Vicuña explicó que esta forma de conectar no lo vincula con el dolor, que por supuesto siempre estará, sino que lo hace desde un sitio mucho más aliviador. En ese sentido, hay que recordar que escribió un libro sobre Blanca.

Benjamín Vicuña y Blanca.



“Es una invitación a creer y dar por hecho que nosotros estamos acompañados. Nos dan fuerza, nos inspiran. Yo con el libro que me animé a escribir de Blanca y algunos proyectos de teatro”, comentó Benjamín Vicuña.



Por último, el actor chileno aseguró que ese vínculo tiene una energía positiva. “Estoy constantemente en un vínculo, pero bonito. Porque no tiene que ver con el dolor, sino con cómo se transforma en otra cosa”, cerró.