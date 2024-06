El drama que complica la relación de Benjamín Vicuña y su nueva novia

Luego de casi dos años sin hacer pública ninguna relación sentimental luego de su separación de Eli Sulichin, Benjamín Vicuña anunció al cronista de Socios del espectáculo, con una gran sonrisa, que está “conociendo a alguien”, muy bien y muy contento.

La mujer en cuestión con la que el chileno se animó a abrirse nuevamente al amor se llama Anita Espandasin, tiene 40 años, dos hijos y apenas hace cinco meses que se separó de su marido, Andrés, experto en finanzas como ella.

En términos generales, todo se presenta viento en popa para Benjamín Vicuña y Anita, quien resguarda su vida privada y no tiene las redes sociales abiertas. Sin embargo, una nubecilla apareció en el horizonte del ex de Pampita y la China Suárez: justamente, la ex pareja de su nueva novia.

Según contaron en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares en El Trece, las cosas no están completamente resueltas en el pasado de Anita y el papá de sus hijos no se habría tomado nada bien esta nueva relación que nació en el gimnasio, en las mañanas, donde los tres entrenaban todos los días.

Anita Espandasin y su ex marido, Andrés. Instagram Gossipeame.

“Resulta que Anita y Benjamín no volvieron al gimnasio después de que diéramos la primicia en Socios. Son la comidilla del gym”, contó Lussich, semanas después de anunciar la noticia bomba del flamante romance del actor.

Y se explayó: “El exmarido de ella, y padre de sus hijos, está dolido y tampoco volvió”. Aparentemente, ninguno de los protagonistas de esta historia quiere dar tema de qué hablar donde diariamente se ejercitaban. Por esta razón, tanto Vicuña como Espandasin y su anterior pareja cancelaron el abono. Al menos, hasta que las aguas se calmen.

Anita, la nueva novia de Benjamín Vicuña. Instagram Gossipeame.

“Dejaron el gimnasio para evitar comentarios, pero la verdad es que la relación sigue viento en popa”, aseguraron en El Trece. A la vez, contaron que la pareja se deja ver en el circuito de la noche porteña, aunque se mueven con suma discreción. “Fueron juntos a ver Esperando la carroza, pero él pidió entradas diferentes y se sentaron por separado para evitar a los medios”, contaron.

Quién es la nueva novia de Benjamín Vicuña

“Estoy conociendo a alguien, una chica maravillosa. Así que bien. Estoy muy contento, muy feliz”, había contado Benjamín Vicuña al ser interceptado por un notero de Socios del espectáculo, donde luego describieron a la nueva novia del actor como “una mujer alta, muy estilizada, es rubia, llamativa, entra al gimnasio y todos la miran”.

"Son mañaneros, muchas veces llegan juntos al gimnasio, de la mano por el estacionamiento del shopping", indicó Rodrigo Lussich, sobre las primeras expresiones públicas de afecto de la parejita.

Vale destacar que, si bien cuesta encontrar imágenes de Anita en las redes, que tiene cerradas con candado, la mujer tiene una hermana melliza, Maru, dueña de una marca de ropa para la que suele modelar.