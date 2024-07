Jorge Rial anunció que vuelve al teatro: cuándo debutará

Jorge Rial, conductor de Argenzuela, reveló en vivo por Radio 10 algo que va a cambiar su dinámica de vida. El periodista volverá a subirse a las tablas con un nuevo proyecto teatral.

No es la primera vez que Jorge coquetea con el mundo artístico, en los años 2009 y 2012 también lo hizo. El periodista en esas oportunidades llevó adelante 2 obras que dieron que hablar.

Así lo anunció en su programa en Radio 10

Durante la temporada de verano en Mar del Plata, 2009 - 2010, Jorge protagonizó "Ángel y demonio". Un espectáculo que se centraba en la historia de un periodista que muere por error y que para salvarse y volver al mundo de los vivos tiene que revelar secretos de la farándula nacional.

Su segunda obra, "Rialidad en la City", la interpretó en los años 2012 y 2013, y se trataba de un periodista que viajaba al espacio y ahí se entera de la realidad política, televisiva y nacional.

Jorge Rial feliz con su obra teatral para el 2025

El ex conductor de Intrusos, aprovechó el aire de Radio 10 para revelar: "Voy a adelantar que el año que viene vuelvo al teatro. Ya hablé con quien me lo va a escribir y con quién me va a dirigir. Me voy a subir al escenario y voy a producirme a mi mismo. Prepárense".

"Hace tiempo que tenía ganas", agregó el papá de Morena y Rocío, y además sobre su performance adelantó: "Olvídense de lo que vieron. Se van a sorprender y caer de cu..". Rial se caracteriza por ser un periodista filoso y picante, eso también lo pudo plasmar en sus actuaciones y no planea que esta vez sea diferente.

El empresario es conocido por su debilidad y admiración por el poder femenino, actualmente está en pareja con María del Mar Ramón, una joven colombiana de 30 años, que vive en Argentina hace 11 años y es autora de varios libros.

Con respecto a las personas que escribirán y dirigirán su espectáculo, el mediático de 62 años detalló: "Ustedes saben cuál es mi estilo que confío mucho en la mujer. Tanto la directora como la autora son un lujo".

Además el periodista afirmó que no se va a presentar en un teatro grande sino que todo lo contrario. "Será tranquilo y algo íntimo. Los voy a sorprender" finalizó el abuelo de Francesco Ambrosioni.