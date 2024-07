Morena Rial destrozó a la novia de Facundo Ambrosioni

Si bien Morena Rial asegura que está muy bien con su actual pareja (un boxeador llamado Matías, con quien tendrá un hijo), nunca le escapa a las polémicas, entre ellas, las que involucran a gente de su paso, como en este caso Facundo Ambrosioni.



Sucede que, habitualmente, en las interacciones con sus seguidores de Instagram, a la mediática le preguntan por el padre de su hijo Francesco. En ese contexto, en las últimas horas sorprendió con un tremendo palito para la actual novia de su ex.

Morena Rial le tiró un palazo a la actual novia de Facundo Ambrosioni.



En el sticker de preguntas de sus historias de Instagram, a Morena Rial le preguntaron puntualmente por un video que grabó con su hijo, remarcándole el detalle de que ese contenido ya había sido filmado por la novia de Facundo Ambrosioni.



Ante este comentario, el cual la hija de Jorge Rial podría haber elegido ignorarlo y nunca sacarlo a la luz, optó por compartirlo y responderlo de forma contundente. “jajajaj yo lo hice antes, sólo que no me hace falta andar subiendo cosas todo el día”, respondió.



Este palito para su ex se da en un momento en el que, con su embarazo, Morena Rial no está viviendo con su hijo Francesco, quien está en Córdoba junto a su papá, ya que la mediática no tiene espacio en su departamento.

Morena Rial y su hijo Francesco.



“La jueza me dio la tenencia a mí. Quiere decir que lo tendría que tener yo a mi hijo, pero por cuestiones de lugar en mi departamento, que es chico, por ahora está con el padre”, explicó Morena Rial hace unas semanas.



“La resolución fue que vuelva con su mamá. Lamentablemente me estoy acomodando nuevamente, y recién ahí podré volver a vivir con él”, agregó Morena Rial, quien parece sentirse cómoda entre conflictos y polémicas.