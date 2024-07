Karina La Princesita y Ángela Leiva se cruzaron en un tenso cara a cara tras 4 años de pelea

Coincidentes de un universo único, donde exploraron a fondo las dificultades de abrirse camino y consiguieron imponerse por el peso propio de sus talentos. Ángela Leiva y Karina La Princesita poseen similitudes por el sufrimiento de la industria, pero algo las separó.

Durante años, las dos cantantes se prodigaron declaraciones fuertes, para armar una distancia que nadie imaginaba. Empero, recientemente pudieron sentarse en el ámbito privado, iluminar las miserias, contarse todo lo que piensan una de la otra para limar asperezas.

Respecto a ese momento tan tenso, en el que se reunieron en un espacio lejos de todo el ruido mediático, Ángela describió algunos detalles y especificó el resultado, que se refiere a una nueva sinergía, aunque no alcanzó para construir una amistad profunda.

Todo esto se conoció por la visita de Leiva a Intrusos, donde el panelista Guido Záffora indagó en ese lazo álgido con la ex de El Polaco y el Kun Agüero. “Te veo con Karina la Princesita haciendo Wicked, ¿harías un musical con ella?”, le preguntó el integrante del ciclo de América.

Así, Ángela no dudó en reconocer su devoción por la blonda: “Re. Me encantaría, haría un disco con ella”. El periodista redobló la apuesta: “¿Cómo está su vínculo?”. Así se produjo la gran revelación de Leiva, con la descripción de esa conversación espinosa.

“Nosotras charlamos en el Cantando y después perdimos contacto, si te digo que somos amigas mentiría. Si trabajaría con ella, claro”, empezó. Y para profundizar en el cara a cara, Ángela sostuvo: “Tuvimos la oportunidad de charlar, nos dijimos las cosas en la cara y quedamos muy bien”.

Ángela Leiva contó cómo fue la charla con Karina La Princesita tras su pelea

Y para culminar, la morocha aclaró que no pudieron elevar su vínculo a otro estado: “Pero no se dio esa relación de amistad, que por ahí todos querríamos, no pasó. Por ahí porque pasó tanto agua bajo el puente y se tiene que limpiar más”.