Ángela Leiva: "Cuando empecé no sabía que se podía ganar plata con la música"

De los productores y equipo creativo de Matilda, obra que alcanzó más de 160.000 espectadores en Buenos Aires, el 20 de junio de 2024 se abrirá paso para el estreno de School of Rock, el Musical en Buenos Aires, luego del éxito mundial de sus producciones en Nueva York, Londres, China, Australia, Nueva Zelanda, San Pablo, Sudáfrica, Madrid y Corea.

El elenco será protagonizado por el multifacético Agustín ‘Soy Rada’ Aristaran en el roll de Dewey Finn, Ángela Leiva como Rosalie Mullins, la directora del Colegio Horace Green, Sofía Pachano como Patty Di Marco, Santiago Otero Ramos interpretando a Ned Schneebly y Germán “Tripa” Tripel en el rol de Theo, amigo y compañero de banda de Dewey

Tras un breve show de adelanto en la vereda y el techo del mítico Teatro Gran Rex, en donde los protagonistas mostraron de qué se tratará la obra, Ángela Leiva dialogó mano a mano con MDZ.

Sofía Pachano, Santiago Otero, Ángela Leiva, Agustín Aristarán y Germán Tripel protagonizan School of rock.

Ángela es una de las cantantes de cumbia más reconocidas del país y con una extensa carrera de más de 15 años ligados a la música. Si bien ha tenido participaciones actuando, esta será la primera vez que protagonizará un musical y en donde deberá desarrollar una nueva faceta.

"Es una nueva experiencia y estoy aprendiendo mucho. Esta versión la tenía muy adentro mío y estoy disfrutando de esta experiencia nueva, de este aprendizaje, de mis compañeros, del elenco, de los chicos que la rompen, que te avasallan con todo su talento y ternura", reconoció Ángela que encarnará a Rosalie Mullins, la directora del Colegio Horace Green.

Anteriormente había tenido un papel en la ficción "La 1-5/18" y ahí confiesa que "más o menos aprendí a trabajar con otros talentos y a compartir también. Está buenísimo, a mí me gusta esto de mezclar artes". "Hace mucho tiempo que vengo manifestando "quiero hacer teatro musical" y apareció esto que no te voy a negar que dudé porque me agarró miedo, pero por suerte me embarqué a hacer la audición", explicó sobre el proceso para quedar seleccionada para el personaje.

Ángela Leiva cumple 15 años en la música.

"Hoy llegué y vi la marquesina, que no la había visto porque acabo de llegar de viaje, estuve con Los Ángeles Azules en Estados Unidos, con su gira, divino todo, pero yo estaba pensando en School también", cuenta divertida la artista.

Cómo seguirá Ángela Leiva su carrera musical

"Vamos a convivir. Me buscaré una doble porque no sé cómo voy a hacer", se ríe Ángela que ya anunció una gira por Buenos Aires festejando sus 15 años en la música.

"Empecé de muy chiquita, con 18 años. Si miro para atrás, hoy que estoy acá con vos, contándole a la gente que voy a hacer School of Rock y jamás lo hubiese pensado. Me da orgullo ver cómo esa niña que empezó sin entender nada, porque no sabía que se ganaba plata cantando, a ese nivel¿me entendés?", recuerda. Ángela Leiva anunció una gira por Buenos Aires.

"Me han pasado cosas muy hermosas, muy horribles, y hoy estoy acá. Entonces, me diría "qué bien que estuviste, Angelita. Vamos para adelante y sigamos creciendo. A disfrutarla", finaliza Ángela Leiva en diálogo con MDZ.

