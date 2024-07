El contundente comentario de Ángela Leiva tras la separación de su novio

Hace unas semanas, Ángela Leiva sorprendió al comunicar en las redes sociales que estaba separada de Gabriel Mikelovich. Ahora, la cantante decidió romper el silencio y dejó comentarios contundentes sobre los motivos de la ruptura.



“Me separé de Gaby hace un mes. Esto no es de un día para el otro, chicos. No piensen que un día me levanté y dije: ‘Me quiero separar’. Hice un pequeño comunicado porque tengo mucha gente que me sigue. Y había muchas páginas que tenían nuestros nombres”, contó en charla con Socios del Espectáculo.



“Ahí dije, entonces, ‘lo voy a comunicar’, porque llegó un momento que no se subían más fotos. Y también hay una cosa muy personal de decir: ‘¿Estoy segura de la decisión que estoy tomando? Sí, bueno, voy a hacer el comunicado’. Porque pasó muchas veces que, por ahí, no estás tan seguro”, agregó Ángela Leiva.



En ese marco, la popular cantante explicó cómo sigue la relación profesional. “Ya no trabajamos juntos porque no da. Es incómodo. Fue un amor lindo y lo intentamos mucho. Hubo que remarla un poco, pero él es una gran persona, es muy buena gente y tiene una familia hermosa”, indicó.



Sobre las razones que llevaron a tomar la decisión de separarse, Ángela Leiva abrió su corazón y no tuvo ningún tipo de reparo en explicar con total sinceridad que su carrera como cantante y el mundo de la música influyeron significativamente.

“Siempre me sentí muy cómoda, pero a veces no es tan fácil acompañar a alguien que tiene un laburo como el mío. Más allá de que él es músico, no está en el escenario como lo estoy yo. No sé si es la fama, no lo veo por ahí”, comentó Ángela Leiva.



“Hay un poco del rol que uno ocupa arriba del escenario, que no es sólo arriba del escenario. Es algo de 24 horas, a veces. Y se lo tiene que bancar la persona que tenés al lado. Eso no es algo fácil”, concluyó la cantante.