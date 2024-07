Por qué Joaquín Sabina se retira para siempre de los escenarios

Todo tiene un final. Incluso la carrera de los deportistas o artistas más importantes de la historia. Contra el tiempo no se puede luchar, por más lamentable que parezca. Es por eso que, el mítico Joaquín Sabina anunció que realizará su última gira, Hola y Adiós, que incluirá shows en Buenos Aires como parte de sus conciertos finales.

Con 75 años de edad y aproximadamente 50 de carrera, Sabina realizará una mega gira en el 2025 que incluirá países como México, Estados Unidos o Costa Rica. Recordemos que el cantante viene de hacer un multitudinario tour en el que según sus productores "el artista se volcó, entusiasmó y conmovió hasta ese punto de mágica alquimia donde confluyen el aplauso fervoroso, la lágrima de emoción y ese ánimo con el que, de haber sido posible, le hubiesen sacado a hombros tras cada uno de los recitales".

El comunicado sostiene: "El calor de esas mieles y por la llana cortesía de no abandonar la fiesta sin despedirse, Sabina ha decidido subir de nuevo a los escenarios para saludar por última vez antes de bajar el telón. Una gira donde decirnos, donde decirse: hola y adiós. Ya no habrá más periplos internacionales, pero se guarda en la manga el as de reaparecer a placer, sea porqué las musas le susurren poemas o canciones que merezca la pena compartir, o porque le piquen las ganas de subirse a cualquier entarimado para darse o dar un homenaje".

Joaquín Sabina agotó en tan solo dos horas los conciertos que tenía pautado los días 24 y 26 de marzo, 2 y 4 de abril del próximo año en el Movistar Arena. Estas presentaciones se dan en el marco de su gira titulada "Hola y adiós", donde el emblemático cantante español de 75 años se despedirá de los escenarios.

La leyenda deja las giras

Fue tal la demanda que hubo cuando se abrió la venta de los tickets en la mañana del 17 de julio, que se agotaron en tan solo unas horas. Es así que primero se decidió sumar dos recitales más a la escala de Sabina en Buenos Aires, que serán el miércoles 2 y el viernes 4 de abril. Pero se agotaron rápidamente, así que se sumaron dos shows más: el domingo 6 y el miércoles 9 de abril.