Un profesor reveló un secreto de Matías Defederico y sorprendió a Cinthia Fernández

La relación de Matías Defederico y Cinthia Fernández siempre estuvo plagada de altos y bajos luego de su separación. Sin embargo, ambos tienen que velar por el cuidado de las pequeñas Charis, Bella y Francesca de la mejor manera posible mientras apuestan a hacer nuevamente su vida sentimental junto a sus nuevas parejas.

En este contexto, el exjugador de Huracán, Independiente y Corinthians (Brasil), estuvo en la escuela a la que concurren las niñas habitualmente con motivo del acto escolar del Día de la Independencia. Luego de realizada la habitual ceremonia por la fecha patria, Mati realizó un largo posteo en redes que incluyó frases y fotos de las pequeñas que tuvo con Fernández.

Pero lo sorpresivo llegaría en los comentarios de los usuarios. Allí, un profesor de fútbol no se guardó nada y brindó precisiones que sorprendieron a todos. "¡Grande Mati! Soy profe y me tocó enfrentarlas varias veces jugando al fútbol y siempre te veía presente. Ahí entendí que no todo es como lo cuentan en la tele. Abrazo grande de gol", sostuvo.

La publicación de Mati

Previamente, Matías había puesto: "12 de julio festejando el 9 de julio, día muy importante para nuestra Patria y para nosotros 4 también. Y lo resumo en sus palabras: ‘Pá, pudiste venir’. Siempre estuve hijas, siempre desde el lugar que me dejaron estar. Las cosas se acomodaron y con el tiempo entenderán el porqué. Es un día muy feliz para mí y seguramente para ustedes también, lo vi en sus ojos, en sus palabras y abrazos".

Tras ello, indicó: "Seguiremos haciendo nuestro camino y saltando obstáculos que se interpongan en nosotros, con calma, con paz y con mucha paciencia que todo siempre llega como el día de hoy. No entra en mi pecho la alegría de poder acompañarlas. Siempre quise estar, pero a veces la vida pone un precio, y como dice un viejo amigo ‘el que tiene precio es barato’".

Defederico junto a sus hijas

Y finalizó de la siguiente manera: "Un nuevo comienzo, una nueva oportunidad y esta no me la saca nadie porque me han ensuciado muchísimo. También la peleé y me la merezco por las noches que las lloré, por los días que sufrí de no poder estar, por la salud mental que me llevó este tiempo. Pero hoy estoy orgulloso de ustedes por aguantar y de mi mismo también. Son lo mejor de mi vida las 3 y siempre estaré agradecido de ser su papá".