El polémico gesto de Matías Defederico con la ex del actual novio de Cinthia Fernández

Luego de la confirmación del romance de Cinthia Fernández con su abogado, Roberto Castillo, y del escándalo que se armó tras los dicho de la ex de él, Daniela Vera Fontana, quien intervino de manera sorpresiva hace unas horas fue Matías Defederico.



Una de las polémicas que se generó fue cuando la ex del abogado dio a entender que la relación con Cinthia Fernández había comenzado cuando ellos todavía estaban en pareja. “La separación no se dio de un día para el otro, se habló durante dos años”, sostuvo Roberto Castillo.

Daniela Vera Fontana dijo que la relación de Roberto Castillo y Cinthia Fernández comenzó de forma clandestina.



Sin embargo, a pesar de la polémica que generó con sus dichos, el abogado no se lo tomó a mal, sino que justificó su accionar al explicar que “para ella todo esto es nuevo” y que, por eso, “divulga toda la información”.



“Yo estoy haciendo mi mea culpa, pero prefiero que, a partir de mañana, no volvamos a tocar el tema porque para mí es muy incómodo. Cinthia no se merece que yo traiga toda una mochila así”, sostuvo luego el actual novio de Cinthia Fernández.



En ese contexto, quien sorprendió en las últimas horas fue Matías Defederico. Sucede que el exfutbolista tuvo un gesto que llamó muchísimo la atención en las redes sociales: comenzó a seguir en Instagram a Daniela Vera Fontana.

Matías Defederico comenzó a seguir a Daniela Vera Fontana, la ex de Roberto Castillo, el nuevo novio de Cinthia Fernández.



A diferencia de la ex de Roberto Castillo, Matías Defederico reaccionó tranquilo ante la confirmación del romance, a pesar de sus eternos conflictos con Cinthia Fernández, con quien tiene tres hijas, quienes en muchas ocasiones quedan en el medio de sus disputas.



No obstante, a pesar de la iniciativa de Matías Defederico, Daniela Vera Fontana no le devolvió, al menos por ahora, el gesto. No lo empezó a seguir en Instagram. Habrá que ver si, ante esto, el exfutbolista decidirá retroceder.