Yanina Latorre destrozó a la nueva novia de Alexis Mac Allister: "Te cargaste a Camila Mayan y te haces la..."

Yanina Latorre es conocida por no tener pelos en la lengua, si alguien le cae bien se nota pero sino lo demuestra aún más. La mujer de Diego Latorre no se calla nada y en su programa en El Observador hizo catarsis de todo lo que dejó la Copa América.

Argentina salió Bicampeón de América en el torneo que se disputó en Estados Unidos, después de la alegría y los festejos Yanina se tomó unos minutos para contar qué fue lo que no le pareció correcto, sacando de lado todos los incidentes ya conocidos que se dieron anteriores al partidos.

Yanina contra la nueva novia de Mac Allister: "Le limpiaste el novio a Camila Mayan y ahora te haces la pelotuda"



#Yanina1079 con @yanilatorre

Seguilo en vivo

La mecha de Latorre se encendió cuando en la mesa se tocó el tema de la novia de Alexis Mac Allister, la modelo Ailén Cova, quien se había enojado porque durante el partido la enfocaban usando su inhalador debido a que sufre de asma.

“Ah, también cuando la empezaron a enfocar a la novia con el cosito este que usan por el asma, el paff. Se enojó empezó a hacer así (movimiento de la mano para que dejaran de hacerlo)”, comenzó diciendo la angelita.

Mac Allister con Ailén Cova después de salir campeones

La conductora no pudo con su genio y arremetió: “Le limpiaste el novio a Camila Mayan y ahora te hacés la pelotuda, bancala”. Sus compañeros de trabajo se rieron y esbozaron: “arrancamos tranqui”.

Pero no quedó ahí, Latorre siguió su descargo diciendo: “Otra botinera que no me cae bien, pobre Camila Mayan, me solidarizo con ella porque aparte el tipo salió campeón del mundo y toda la guita y las glorias las bancó esta (por Ailén Cova)”.

“Porque cuando era pobre estaba con Camila. Ni bien salió campeón del mundo, hizo diferencia económica y ganó guita la tiraron abajo de un camión, pobrecita. Amiga traidora, porque aparte eran amigos todos”, sostuvo Yanina.

Para finalizar contó que es lo que no soporta, se sinceró y dijo: “Eso es lo único que no banco, que se vaya con otra porque cuando se te va con una que compartías el círculo…”. A lo que uno de los periodistas de la mesa agregó: “¿Cuánto hace que lo mirabas?”. “Claro”, cerró Latorre.