Tras el "bi" de América, quiénes son los argentinos con más títulos en la Selección

La Selección argentina se consagró campeón de la Copa América 2024 y levantó su cuarto trofeo en tres años. Lo hizo sin perder una final desde que Lionel Scaloni es el director técnico y con solo dos derrotas en los últimos 62 partidos, desde la Copa América 2019. Se trata sin dudas del ciclo más ganador de la historia de nuestro país y a fuerza de títulos se han metido en la discusión respecto del “mejor equipo” nacional de todos los tiempos. Lejos de ambigüedades y subjetividades, lo que sí es un hecho es que 16 de los campeones en Estados Unidos se sumaron a una lista privilegiada: la de los tetracampeones con la selección.

Óscar Ruggeri ahora comparte una estadística que es para pocos. (Foto: Copa América)

Hasta hace unos días, los únicos jugadores con cuatro títulos en la Selección mayor habían sido parte del conjunto que dirigió Alfio “Coco” Basile a principios de los 90. Las Copas América de 1991 y 1993, sumadas a la Copa Confederaciones 1992 y la Copa Artemio Franchi 1993 (hoy Finalissima) convirtieron a Sergio Goycochea, Sergio Vázquez, Gabriel Batistuta, Diego Simeone, Néstor Craviotto, Ricardo Altamirano y Leo Rodríguez en tetracampeones. El ex zaguero Óscar Ruggeri, por su parte, también ostenta cuatro trofeos; pero en lugar de la Artemio Franchi 1993 obtuvo nada menos que el Mundial de México 86. El Cabezón, hasta hace un puñado de días, era el único futbolista argentino con dos títulos de Copa América y una Copa del Mundo.

Desde el 14 de julio de 2024, Ruggeri y los demás tetracampeones tienen compañía en aquel grupo selecto, porque 16 nuevos nombres consiguieron su cuarta estrella con la camiseta de la Selección argentina. Los campeones de la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 son: Lionel Messi, Ángel Di María, Julián Álvarez, Emiliano Martínez, Franco Armani, Germán Pezzella, Nicolás Otamendi, Cristian Romero, Nicolás Tagliafico, Lisandro Martínez, Nahuel Molina, Marcos Acuña, Exequiel Palacios, Rodrigo De Paul, Guido Rodríguez y Lautaro Martínez. Hay algunos de los héroes del flamante título en Estados Unidos que se ausentaron en una de las cuatro competencias.

Por ahora, Passarella sigue siendo el único argentino bicampeón mundial. (Foto: archivo)

Alexis Mac Allister no estuvo en la Copa América de Brasil. Giovani Lo Celso y Nicolás González se perdieron el Mundial de Qatar por respectivas lesiones. Gonzalo Montiel y Leandro Paredes no participaron de la Finalissima ante Italia. Y Alejandro “Papu” Gómez no fue parte del plantel campeón el último domingo. Todos ellos tienen en su vitrina 3 títulos y están en un segundo escalón junto con históricos como Luis Islas, Fabián Basualdo, Darío Franco o Claudio “Turco García”. ¿Qué lugar ocupa Diego Armando Maradona? El 10 ganó el Mundial 1986 y la Copa Artemio Franchi 1993, por lo que tiene dos títulos. Así como Daniel Alberto Passarella, el único argentino en poseer dos Copa del Mundo.

La marca de Goycochea

Teniendo en cuenta todos los títulos oficiales avalados por la FIFA, es decir, incluyendo los conseguidos en los seleccionados juveniles, Messi y Di María se subieron al podio. A sus cuatro conquistas se suman el oro olímpico en Beijing 2008 y el Mundial Sub 20 2005 (en el caso de Leo) y el Mundial Sub 20 2007 (para el Fideo). Así, igualan la marca del ex arquero Sergio Goycochea, que además de las Copa América de 1991 y 1993, la Copa Confederaciones 1992 y la Copa Artemio Franchi 1993 ganó dos medallas de oro en los Juegos Odesur de 1982 y 1986. Julián Álvarez aparece inmediatamente debajo con cinco festejos, teniendo en cuenta el Preolímpico Sudamericano Sub 23 de 2020, además de los cuatro mencionados. La Araña irá a los Juegos Olímpicos de París 2024 en busca expandir su vitrina y seguir haciendo historia a los 24 años.