Yanina Latorre contó su verdad sobre la separación de Wanda Nara: “Me da todo muy…”

Esta semana Wanda Nara sorprendió a todos al anunciar su separación de Mauro Icardi. Cuando se creía que la pareja había dejado sus tormentas atrás y estaba atravesando un gran presente, la conductora de Telefé confirmó en sus redes la ruptura de la relación. En este orden, Yanina Latorre dio su visión de los hechos.

Durante los rumores que trascendieron durante los últimos días, Wanda Nara intercambió algunos mensajes con Luis Ventura y le confirmó su separación de Mauro Icardi. Lo cierto es que muchas teorías surgieron alrededor de la crisis que están atravesando, aunque hay mucho aún por develar.

En este orden, Yanina Latorre dio en su programa radial una filosa teoría sobre este terremoto que está teniendo la mediática con el delantero del Galatasaray de Turquía, donde también involucra a la China Suárez y L-Gante, justamente cada uno con un rol particular dentro de la pareja.

En diálogo con sus panelistas dentro del programa que tiene en El Observador, la angelita lanzó una particular teoría sobre los cortocircuitos que existen entre la empresaria y el futbolista, creyendo que la ex Casi Ángeles y el creador de la cumbia 420 tuvieron incidencia.

"Están alimentando un quilombo entre Wanda, la China, L-Gante e Icardi. En este momento no hay pedido de divorcio (de Wanda a Icardi), eso es mentira. Puede ser una pelea o que no, yo creo que ella se envalentona cuando está acá en Buenos Aires y cada vez que vienen de vacaciones y él tiene que volverse a Turquía", comenzó explicando.

Luego, siempre tan filosa como de costumbre, agregó: "Ella cuando está acá en Argentina quiere ir al boliche y chapar un rato con L-Gante. No se puede estar casada, vivir en Turquía, ser millonaria, ser botinera, ser madre, amante de L-Gante y ser cantante".

¿Qué tan involucrados están L-Gante y la China Suárez en la ruptura de Wanda e Icardi?

A todo esto, haciendo alusión a una foto que subió Mauro Icardi cocinando, linkeó esta situación con Bake Off, el programa que conducirá Wanda Nara dentro de unos meses. "No sé si están promocionando algo juntos, ya sería un delirio. Ella niega que sea una promoción para su nuevo tema (Ibiza)".

"A mí me parece muy raro todo. No sé si es promoción o si realmente se están separando. Yo llegué a pensar que esto es un chivo. Esto es demencial, o es un chivo o pasó algo ese fin de semana. No es que están en una crisis y por problemas de salud o personales se remó....", continuó. Wanda Nara anunció su separación de Mauro Icardi esta semana.

"Pero habría un nivel de producción del engaño que... es un muy tóxico, pero podría ser", dijo Yanina Latorre, recordando un episodio que ella misma vivió cuando en redes tuvo que promocionar y desviar cierta información, algo que cree que podría estar haciendo Wanda Nara hoy. "No vaya a ser que sea un chivo... tarjetas denegadas y eso... nadie dice el motivo", siguió.

No obstante, para cerrar disparó otra posibilidad: "La otra teoría podría ser: la China grabó un tema con L-Gante... ¿Ella no le habrá hablado de más a L-Gante de las cosas que pasaron con Icardi, L-Gante le alcahueteó todo a Wanda y ese fin de semana lo mandó a freír churros a Icardi?".