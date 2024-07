Yanina Latorre destrozó a Marina Calabró y la tildó de mentirosa: “Cuando me inmolé por ella me dijeron que era una…”

La plantada a Marina Calabró en los premios Martín Fierro tuvo esquirlas en otros lados, al punto en el que el pase que su programa de radio tenía con el de Yanina Latorre dejó de hacerse. Todo porque la hija de Juan Carlos le pidió a la panelista de LAM que no tocaran el tema, pero lo que pasó después llevó a que la contadora pública la destroce y la tilde de mentirosa.

Fiel a su estilo, Yanina fue durísima con Marina en su programa de la FM 107.9 El Observador. “Sí tengo que ser honesta, ese pase no fluyó nunca, yo me saqué un peso de encima, además de que estoy ofendida con ella. La remé todo lo que pude. Hace seis meses que estoy escuchando hablar de tres gatos, de los tocs que tiene y nunca propuso nada. Si le hablás de sexo, te pone cara de pelotuda ¡Tiene cincuenta años! Podemos hablar con doble sentido ¡Es humor! A veces la gente confunde corrección con inteligencia”, exclamó.

Y no se quedó ahí: “Nunca terminé un pase con Marina y tuve un mensaje en Twitter, alguna vez me dijeron que la estaba remando demasiado. Ella se sentaba y esperaba que yo proponga, era todo inorgánico. ¡Reíte! ¡Remame una! No sé de qué quería hablar, porque nunca me propuso nada. Un día pensé ‘le voy a decir hola y espero que me diga algo’ ¡Pero no me decía nada! Entonces me fui hinchando los huevos, porque todo era una remada. Yo sentía que no arrancaba y que estaba en contra de todo lo que yo decía, distintos hubiera sido si hubiéramos tenido un ida y vuelta”.

Latorre siguió exponiendo situaciones al aire en donde se notaba la falta de química que había con Calabró, las mismas que con el tiempo la llevaron a dejar de intentar una interacción. Sin embargo, se fue enterando que aquello que no charlaba con ella en la radio, lo comentaba en la tele. “El off yo lo respeto siempre, nunca la cagué ni me cagó, tampoco lo voy a hacer ahora. Me enteraba cosas por otro lado. Me decía a mí que no quería hablar de Barbano y después hablaba con Mazzocco. ¡Me la fumé!”, confesó.

“Ella soluciona todo llorando y pidiendo perdón. Me inmolé cuando fue lo de la hermana, pero ahora la entiendo a Iliana, es rara Marina. También cuando me inmolé por ella por lo de Pallares y Lussich, ellos me dijeron ‘te vas a arrepentir, porque Calabró es mentirosa’”, expresó a modo catárquico. El tiempo le mostró que lo que los demás le comentaban, era cierto.