Moria Casán reveló que Lali Espósito es su alma gemela: en qué se parecen

Siempre es interesante escuchar hablar a Moria Casán. Se sabe que la diva jamás se guarda nada a la hora de opinar, por lo que siempre deja tela para cortar. En las últimas horas, habló de Lali Espósito y lo hizo con conceptos elogiosos en una nota a LAM.

A la hora de hablar de cómo conoció a Espósito, Moria dijo: "Mucha gente que la consumía a Lali me había empezado a decir de las similitudes. Yo sabía quién era Lali Espósito y todo, pero no había visto cosas de ella hasta que me llama para hacer su tema".

Además, la One sostuvo: "Sé de su éxito y todo, pero no había puesto tanta atención. Todos mis amigos me decían ‘hay una mina que es igual a vos’ porque viste que a mí todos los que me imitan son trans o drags de toda la vida. Me dijeron ‘para mí la mina que es igual a vos en potencia, popularidad y esa cosa genuina, es la Esposito’. Y cuando la conocí, me di cuenta de que somos muy almas gemelas. Somos brujas blancas y nos identificamos en un montón de cosas en cuanto a la percepción y la sensibilidad. Es una mina copada, trabajadora y amorosa".

Lali está en un gran momento

Lali Espósito estuvo como invitada al canal de streaming de Moría Casan, Picnic Extraterrestre, y se animó a hablar sin tapujos sobre su intimidad sexual con Pedro Rosemblat. Luego de muchos rumores, ambos blanquearon su relación en febrero de este año y actualmente se muestran muy enamorados y cada vez más sueltos ante el público.

Así las cosas, durante la charla en streaming Moria le preguntó a Lali por sus planes durante la noche y cuando ella comentó que se encontraría con su novia, la conductora deslizó: "¿Van a...?". "Muy probablemente", admitió la artista entre risas. A partir de ese momento la conversación tomó un rumbo más picante, y fiel a su estilo, La One preguntó: "¿Frecuencia sexual con Pedrito?".

La One elogió a Espósito

“Intenso. Está viendo mi mamá, Moria...”, se atajó Lali. Sin embargo, tras algunos chistes de la conductora, se animó a responder la pregunta y confesó: “Diario casi. Somos gente intensa. Jóvenes y valientes”.