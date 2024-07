El día en el que unos bichos "secuestraron" a Lali Espósito y a todo su equipo

Lali Espósito es una estrella consagrada que brilla más allá de las fronteras de la Argentina. Y como tal, la artista tiene millas recorridas, mil anécdotas y situaciones vividas junto con su equipo de trabajo. Incluso, una que incluye un secuestro en una localidad del interior y una “negociación” por su liberación.

Así recordó Lali Espósito en su visita a Nave Nodriza, el programa de Moria Casán en Picnic Extraterrestre, lo que le pasó varios años atrás con su gente en medio de una gira, cuando la One le pidió repasar alguna historia graciosa en el trabajo.

Lali Espósito recordó en Nave Nodriza su show suspendido por un ataque de vinchuchas. Captura video.

“Una vez nos secuestraron a todo el equipo. Secuestraron a todo el equipo y negociaron la liberación", arrancó Lali, divertida, antes de señalar que no iba a dar muchas precisiones sobre lo ocurrido. “Tengo que ser cuidadosa de contar esto, no puedo decir adónde fue. Una vez nos secuestraron en un pueblo y a la hora me liberaron a mí, y al rato a los bailarines", contó.

Pero lo que le pasó a Lali y su grupo nada tuvo que ver con una organización delictiva sino con un ataque de vinchucas que tomaron por asalto el escenario en medio de un show. "Sufrí un ataque de pánico en vivo por los bichos que tenía dentro de la ropa", recordó la morocha.

Lali Espósito visitó el programa de Moria Casán en Picnic Extraterrestre. Instagram.

"Habíamos hecho cinco o seis canciones, y los músicos no podían tocar, yo abría la boca y se me llenaba de bichos... fue de locos. Y nos bajamos del escenario", repasó, y agregó: "Nos encerraron a todos en los camarines, donde terminé gritando y logré que liberen a mi equipo y pudimos irnos".

Qué dijo Lali Espósito cuando tuvo que cancelar el show por los bichos

Lo cierto es que la anécdota de Lali Espósito sucedió en febrero de 2016, cuando la artista debió suspender un show en la localidad de Leones, Córdoba, una situación insólita sobre la que en su momento dio declaraciones por el revuelo que se armó.

“Fueron muchos bichos. A veces no vale la pena ni explicar qué pasó porque sé que lo van a banalizar. Trabajo desde muy chica y nunca suspendí un show en mi vida, jamás sería tan irresponsable, y eso da la pauta de que no fue un bicho nomás”, explicó Lali en el programa Nosotros de mañana (El Trece).

Así pasó Lali el show que debió suspender en Leones por la plaga de vinchucas.

Lali contó que “hubo un médico y estaba todo el equipo afectado. Era una plaga sobre los instrumentos. Yo di la cara, pero no era una boludez o no hubiera suspendido un show. No sólo soy fóbica a los bichos. He hecho miles de recitales abiertos y siempre hay bichos por las luces”.

“He hecho shows enteros así. Esta es una situación particular. El tipo de bichos que había, todo era muy difícil, no sólo para mí que estoy al frente sino para todos, pero bueno… dejo que digan ‘se tragó un bicho y suspendió’ y listo”, cerró.