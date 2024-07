La pregunta al hueso que Juana Viale le hizo a Romina Uhrig

La ex Gran Hermano Romina Uhrig participó del programa Almorzando con Juana mostrándose abierta al diálogo. Durante el transcurso del ciclo, la conductora no desaprovechó la oportunidad para ahondar en el pasado de la ex diputada e indagar en los motivos que la acercaron a cumplir ese rol que tras su participación en el reality decidió abandonar.

“Romina te hago una consulta. Considerando que fuiste diputada y que renunciaste a ese cargo para entrar a la casa de Gran Hermano”, deslizó la nieta de Mirtha. Sin poder terminar con la idea de su pregunta, Romina Uhrig la interrumpió para realizar una corrección en el concepto.

“No renuncié, ya cumplí con el tiempo”, lanzó la ex participante de GH. Frente a esta aclaración, Juana se retractó y reformuló: “¿Por qué renunciaste a tu vocación institucional? Pienso que los políticos tienen, muchas veces, vocación de querer dedicarse a colaborar socialmente e ideológicamente. ¿Por qué preferiste irte?”. Sin pelos en la lengua la ex diputada comentó: “En realidad, yo lo conté en la casa varias veces ya”. Desentendiéndose de la respuesta, Juana se defendió y remarcó con picardía: “Yo no vi Gran Hermano así que me lo podés contar a mi”.

Lejos de evadir, Romina Uhrig relató: “Era un sueño que tenía desde muy chiquita poder estar dentro del medio, el teatro, la actuación. Siempre me dediqué mucho a la parte social. Cuando estudié el profesorado de educación física siempre me aboqué a lo social, trabajando en merenderos, comedores. Es el aspecto que me gusta de la política. Después, lo que se define como rosqueo político, nunca me gustó. Sin embargo, me convertí en una de esas personas que siempre señalaban con el dedo. El típico “Son todos chorros”. Con el tiempo aprendí que no hay que juzgar porque no somos todos iguales”.

“Cuando tuve la posibilidad y vi la propaganda de Gran Hermano, una noche mientras estaba en mi casa, opté por anotarme. A los 18 años lo había hecho, me habían llamado, pero no me animé. Soy muy creyente en Dios y lo dejé en manos de él. Dije ‘Si me llaman es porque tiene que ser’. Confié y así fue, se contactaron conmigo y logré entrar”. Respecto a su vínculo actual con la política, la ex mujer de Walter Festa indicó que sigue conectada, pero que no cuenta con las mismas herramientas que en el pasado. Asimismo, se mantiene predispuesta a colaborar con su granito de arena.

Por otro lado, profundizó en los motivos que la acercaron a cumplir una función pública: “Nunca pensé estar metida en política. Cuando conozco a mi ex pareja y padre de mis nenas se dio la posibilidad. Lo empecé a acompañar y cuando me caso con él, la gente se empezó a comunicar conmigo para pedirme cosas. Y de esa manera comencé a involucrarme. Se dio sin querer queriendo. Me gustó y empecé a trabajar con los empresarios de la localidad de Moreno. Iniciamos una labor social muy linda”.