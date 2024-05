Ximena Capristo y Romina Uhrig se insultaron en vivo en Gran Hermano: “Bajame la voz, no me rompas las…”

La Noche de los Ex, como se denomina al programa de Gran Hermano de los viernes, tuvo un fuerte cruce entre dos pesos pesados: la ex diputada y participante de la edición anterior, Romiina Uhrig y la “Negra” Ximena Capristo.

La pelea entre panelistas comenzó luego de que Uhrig criticara la participación de la mamá de Zoe en el reality, a la que apuntó como artífice de una campaña que terminó por perjudicar a la joven.

“Para mí, fue la culpa de tu mamá porque no te apoyó, lo dije antes. Además, cuando tu mamá hablaba acá afuera, te dejaba muy mal, y dentro de la casa dijo cosas muy feas que a la gente no le gustó. Entonces, yo creo que el gran porcentaje lo tuvo tu mamá”, apuntó la ex diputada.

Ahí fue cuando Capristo salió en defensa de Zoe, quien no pudo contener las lágrimas en un momento donde varios apuntaron en su dirección: “Bueno no lo bardeen a la mamá de ella”.

La respuesta fue inmediata: “Nadie está bardeando a la madre. Lo que estoy diciendo es mi opinión. Lo único que dije fue que los comportamientos de la madre la perjudicaron”. Por si fuera poco, Romina levantó la voz: “Bueno Negra ¿para qué estamos acá?. Para opinar”.

Inmediatamente, la esposa de Gustavo Conti sacó a relucir todo su temperamento. “¡Pará ´, pará, pará! A mí bajame la vocecita. ¿¡Conmigo, bajá un cambio!. Yo no te estoy bardeando. Vos me estás interrumpiendo desde el primer momento que arrancamos el programa. ¡No me rompas las pelotas!”.

“Bajá vos el tonito. Yo te estoy hablando muy bien y dejame opinar. Somos libres de opinar. ¿Para qué estamos acá? Vos tenés tu pensamiento y yo el mío. Acá nadie te está atacando”, arremetió Uhrig en una discusión que continuó escalando niveles.

“Vos opiná lo que vos quieras. Yo voy a opinar lo que quiera”, continuó Capristo y Romina agregó: “Bueno es tu pensamiento. Yo tengo el mío y nadie te está atacando”. “Recién me la tiraste. Bajemos un cambio todos”, cerró la Negra. Picante.