Romina Uhrig confesó por qué le cuesta tanto volver a estar en pareja tras separarse de Walter Festa

No hay dudas de que una de las participantes que mayores repercusiones tomó cuando salió de la casa de Gran Hermano, en la edición anterior, fue Romina Uhrig, de quien se habló de diversos temas, desde conflictos en la Justicia como cuestiones sentimentales.



En ese marco, en los últimos días, en una charla con LAM, la ex diputada fue consultada por su situación afectiva, que la encuentra separada desde hace unos meses de Walter Festa, ex intendente del partido de Moreno.



Sobre esto, a Romina Uhrig le preguntaron si estaba con alguien desde su ruptura, pero la respuesta fue más que contundente. “No estoy con nadie. Es que todo es un desastre. No hay nada potable, posta”, aclaró.



“Me acabo de separar, hace unos meses. No es que yo me separo porque no lo amaba más. Yo me separo porque no iba más. Amor siempre hubo y muchísimo”, remarcó Romina Uhrig sobre su separación de Walter Festa.



En ese sentido, la ex diputada y ex Gran Hermano explicó los motivos por los cuales aún no puede volver a estar en pareja. “No puedo estar con alguien si todavía no sané lo mío, así que tengo que sanar lo mío”, enfatizó.



“No tengo ganas. Estoy disfrutando mucho esto. Estoy ahora con clases de cante, teatro, le estoy metiendo a esto, que es lo que yo amo y me gusta”, agregó Romina Uhrig, quien, por el momento, parece no tener intenciones de involucrarse sentimentalmente con nadie.

Romina Uhrig explicó por qué no puede volver a estar en pareja desde su separación de Walter Festa.



En las últimas semanas, de manera sorpresiva, Romina Uhrig había sido vinculada con Agostina Spinlle, participante de la actual edición de Gran Hermano que decidió abandonar la casa de manera voluntaria.



Sucede que la ex diputada había ingresado a la casa de visita por unos días y con quien mejor vínculo tuvo fue con Agostina, quien cambió radicalmente su actitud en el juego, a tal punto de enfrentarse a Furia, quien supo ser cercana a ella en el arranque del reaiity.