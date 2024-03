¿Echaron a Ximena Capristo de Gran Hermano? Ella contó su verdad

Ángel de Brito siempre suele tener grandes primicias e información siempre chequeada. Sin embargo, a veces por la misma desorientación de las fuentes y algunos vaivenes entre los protagonistas, anoche tuvo un inesperado intercambio con Ximena Capristo cuando se dijo que había sido echada de Gran Hermano.

Ximena Capristo es una de las asiduas panelistas que tiene La noche de los ex, el programa que conduce Robertito Funes y que se emite los viernes con la cobertura de lo que sucede dentro de la casa de Gran Hermano. Desde el año pasado se ha convertido en un clásico.

Sin embargo, si bien la mediática se encuentra dentro del panel de analistas junto con otros históricos como su esposo Gustavo Conti y el campeón del 2011, Cristian U, por estas horas trascendió de que había sido apartada del programa. ¿Qué fue lo que pasó realmente?

“La semana pasada, el programa decidió correrla a Capristo”, comenzó diciendo Ángel de Brito. Luego, respecto a las razones de esta movida, agregó: “Hay varias situaciones que cayeron mal en la producción de Gran Hermano con respecto a dichos de Capristo”.

El conductor de LAM explicó que la idea de la producción era suplantarla por Romina Uhrig. Sin embargo, la exdiputada fue imputada por lavado de dinero junto a su exmarido, Walter Festa, y esta decisión podría haber dado marcha atrás. “Vamos a ver si con la caída de Romina Uhrig resucita Capristo”, lanzó.

Lo cierto es que Ximena Capristo recogió el guante que hablaba de su salida y buscó desmentir la información del periodista. “Me mandaron recién que en el programa de Ángel dijeron que me echaron. Estoy acá en el canal”, comenzó diciendo, desdramatizando todo.

“Todavía no me enteré”, picanteó a modo de broma, para luego agregar: “No fui echada. Estoy acá, jajaja”. En ese momento la mediática ingresó y enfocó a la sala de maquillaje, dialogando de hecho con las encargadas del área. Todo con la intención de refutar la información que habían dado en América.